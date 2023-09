Sportabzeichentag im Karlsruher Carl-Kaufmann-Stadion

Wer seine gute körperliche Leistungsfähigkeit unter Beweis stellen möchte, hat dazu am Dienstag, 3. Oktober, in Karlsruhe Gelegenheit: Im Carl-Kaufmann-Stadion kann jeder von 10 bis 15 Uhr versuchen, das Sportabzeichen abzulegen. Veranstalter ist der Sportkreis. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, Kosten fallen keine an, so Gerda Desserich vom Sportausschuss.

Volker Diessl nimmt als Obmann für das Sportabzeichen alle Leichtathletikdisziplinen vom Hoch- bis zum Weitsprung ab. Beim Laufen gibt es die Strecken 800 und 3.000 Meter. „Wer einen Nachweis zu seinen Schwimmfähigkeiten mitbringt, kann das Sportabzeichen komplett machen“, erklärt Sportbürgermeister Martin Lenz (SPD). Er selbst will die Prüfung zum dritten Mal schaffen – und sieht sich beim Weitsprung besonders gefordert.

Mikaelle Assani beim Karlsruher Aktion zum Sportabzeichen

Nicht nur Lenz steht zur Motivation der Sportler bereit: Die Karlsruher Weitspringerin Mikaelle Assani ist ebenfalls angekündigt. „Sie hat gerade den Anschluss an die Weltspitze gefunden“, sagt Lenz.

Für Kinder ist eine Hüpfburg aufgebaut. Das Deutsche Sportabzeichen ist in einigen Berufsgruppen Voraussetzung für eine Bewerbung, etwa beim Sportstudium oder der Polizei. Für einige Krankenkassen ist es Basis für die Teilnahme an Bonusprogrammen.