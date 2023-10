46. Ötigheimer Herbstlauf

Volkslauf lockt trotz Top-Laufwetter weniger Teilnehmer

286 Läuferinnen und Läufer, 61 weniger als im Vorjahr, haben am Samstag am traditionellen Volkslauf der TG Ötigheim teilgenommen. An der ersten Ortspokal-Meisterschaft im Rahmen des Herbstlaufs beteiligte sich nur der Musikverein Ötigheim, der damit den Wanderpokal gewann.