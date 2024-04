Experte aus Ubstadt-Weiher gibt Tipps für das richtige Lauftraining

Das Frühjahr verlockt auch zu mehr Bewegung im Freien.

Tipps für den sinnvollen Start des Lauftrainings gibt Klaus Bensching, Lauftherapeut bei der Laufsportgemeinschaft (LSG) Weiher.

Vor allem Anfänger, also diejenigen, die quasi direkt von der Couch kommen, sollten darauf achten, drei Fehler nicht zu machen: zu schnell, zu lange und zu oft laufen. Für den Einstieg sind ein Tempo von acht, neun Minuten auf den Kilometer und insgesamt 15 bis 20 Minuten mit Gehpausen ausreichend. Zwischen den Läufen sollte ein bis zwei Tage pausiert werden, damit sich der Körper, vor allem die Knochen und Gelenke, an die neue Belastung gewöhnen können. Das Ziel ist, nach acht Wochen 30 Minuten ohne Unterbrechung zu laufen. Beim Wiedereinsteiger oder bei Leuten, die schon anderweitig Sport machen, kann schneller gesteigert werden. Ein weiterer wichtiger Punkt ist geeignetes Schuhwerk. Wenn man dann weiß, dass man dabei bleibt, macht es Sinn, sich im Fachgeschäft persönlich beraten zu lassen. Die ersten Probeläufe können durchaus in normalen Sportschuhen absolviert werden.

Apropos Kurse. Was gibt es da und was bietet die LSG Weiher an?

Klaus Bensching

Es gibt verschiedene Vereine hier in der Umgebung, die jetzt im Frühjahr Laufkurse anbieten. Das haben wir auch lange so gemacht. Wir sind allerdings dazu übergegangen, die Kurse aufs Spätjahr, in den September, zu legen. Wir haben festgestellt, dass viele, die im Frühjahr mit dem Laufen begonnen haben, im Winter wegfallen. Jetzt laufen wir innerhalb der Kurse in die Zeitumstellung rein, und wer sich auch bei zunehmender Dunkelheit und widrigem Wetter durchbeißt, der bleibt auch dabei. Ich bin ja beruflich als Lauftherapeut an der Uniklinik Heidelberg tätig und kann sagen, dass das Laufen Spannungen reduziert und Depressionen entgegenwirkt und so sozusagen dem Winterblues entgegensteuert. In den Kursen werden die Teilnehmer von erfahrenen Läufern begleitet und lernen neben dem passenden Tempo zum Beispiel auch die richtige Atemtechnik, damit es kein Seitenstechen gibt.