Fisch ist für viele ein großes Thema an Karfreitag. Für die Karlsruher Axel Dannenmaier und Bernd Siegel ist er mehr – Leidenschaft und Beruf nämlich, teils in vierter Generation.

Zander und Co

In vielen Familien ist die Speiseauswahl für Karfreitag klar: Fisch muss auf den Tisch. „Das ist einfach so, obwohl wir hier ansonsten keine große Fischgegend sind“, sagt Bernd Siegel.

Der 67-jährige Knielinger ist Fischer aus Leidenschaft und sorgt zusammen mit seinem Kollegen Axel Dannenmaier dafür, dass sich die Karlsruher zum und am Feiertag mit Zander, Wels und Co eindecken können.

„Um 6 Uhr heißt es antreten, dann wird paniert, gebraten, Kartoffelsalat gemacht ...“, sagt Dannenmaier, in dessen Geschäft in Daxlanden am Donnerstag und Freitag der Fischverkauf läuft.