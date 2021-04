Trotz Corona-Krise gibt es in der Karlsruher Gastro-Szene auch Neugründungen

Trotz der Corona-Krise gibt es in der Karlsruher Gastro-Szene auch Neugründungen – unter anderem am Kronenplatz und in der Blumenstraße. Der Café-Traum zweier junger Gründerinnen ist hingegen nach nicht einmal eineinhalb Jahren zerplatzt.

Perfekt ist der Zeitpunkt für einen Neustart in der Gastronomie nicht, das sagt Korbinian Saur offen. Dennoch wird er mit sechs Mitstreitern am 1. Mai den Schlüssel umdrehen und am Kronenplatz das Intro Café eröffnen. „Wir haben so viel Energie, das klappt“, sagt Saur voraus.

Viele Karlsruher kennen die Immobilie am östlichen Ende der Fußgängerzone: Vor einiger Zeit war dort noch die Coffee Boxx zu finden. „Wir haben aber erweitert“, so Saur. 50 Sitzplätze gibt es im Inneren, ebenso viele draußen – verteilt auf die Kaiserstraße und den Kronenplatz.

Hoffnung auf Kunden aus dem KIT-Umfeld