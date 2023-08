Kraftwerk-Konzert, Lichterfest im Zoo und Schlosslichtspiele: In der Ferienzeit ist der Karlsruher Veranstaltungskalender gut gefüllt.

Und auch danach ist einiges geboten, angefangen beim Stadtfest über die Verbrauchermesse offerta bis hin zum Christklindlesmarkt. Die BNN blicken voraus – ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Viel los am Karlsruher Schloss

Es ist inzwischen ein Klassiker im Karlsruher Sommer: Am 16. August starten die Schlosslichtspiele. Bis einschließlich 17. September können die Besucher jeden Abend Projektionen bei freiem Eintritt erleben.

Viele genießen nicht nur die Kunst, sondern ebenso die Atmosphäre: Die Menschen kommen zusammen, bringen Picknickdecken mit und zum Teil gleich noch die Minibar dazu.

Im Programm sind sieben neue Shows und beliebte Beiträge der Vorjahre. Immerhin werden seit der Premiere 2015 jedes Jahr neue Arbeiten präsentiert.

Zum Auftakt beginnt das Programm um 21.15 Uhr und läuft bis gegen 23.30 Uhr. Ab dem 20. August ist bereits um 21 Uhr Start. Eine der neuen Shows basiert auf einem Mitschnitt des Konzerts der Gruppe Kraftwerk, das am 12. August am Schloss stattfindet. Karten gibt es keine mehr, die 16.000 Tickets sind längst vergriffen.

Als Begleitprogramm der Schlosslichtspiele findet rund um das Karl-Friedrich-Denkmal vom 8. bis 10. September die Foodtruck Convention statt. An den rollenden Imbissen reicht das Angebot von vegan über vegetarisch bis hin zu Fleisch-Spezialitäten aus dem Smoker.

Die 80er im Karlsruher Schloss

Während abends am Schloss viel zu erleben ist, lohnt sich tagsüber ein Besuch im Schloss. Das Badische Landesmuseum zeigt weiterhin eine große Ausstellung zu den 80er-Jahren. Und die Zeitreise fällt bunt aus: Wer erinnert sich an Fitness-Look und Friesennerz, Festivals und Friedensdemos, strickende Männer und androgyne Frauen mit Schulterpolstern?

Der Außerirdische ET sitzt in dem Schauraum, es gibt Plattencover und Festnetztelefone zu sehen. Atomkraft und Aids sind Themen, ebenso der Mauerfall. Und wer die Musik der 80er hören will, findet auf Spotify eine Soundliste zur Ausstellung. Die Schau ist dienstags bis sonntags sowie an Feiertagen von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Lichterfest im Zoo

Egal, ob der leuchtende Raddampfer oder strahlend pinkfarbene Flamingos: Leuchtfiguren und tausende Kerzen, Lampions und LED setzen den Zoo beim Lichterfest in Szene.

Und das gleich an zwei Abenden: Sowohl am 18. als auch am 19. August erstrahlt die Anlage in den Abendstunden. Das Lichterfest beginnt an beiden Tagen offiziell schon um 15 Uhr mit einem Programm für die ganze Familie. Ab 19 Uhr beginnt der Zoo dann zu leuchten.

Delfine, bunte Kegel und ein Elefant begleiten mit ihrer Strahlkraft die Gondoletta-Boote auf ihrer Fahrt über Schwanen- und Stadtgartensee. Und überall auf dem Gelände gibt es Leuchtfiguren zu entdecken. Jahreskarten haben nach Angaben der Stadt an diesen beiden Tagen keine Gültigkeit, Tickets können in der App eTicket@KA oder an der Zoo-Kasse erworben werden.

Tag des offenen Denkmals am 10. September

Zum Ende der Schulferien findet am 10. September der Tag des offenen Denkmals statt. Er steht in diesem Jahr unter dem Motto „Talent Monument“.

In Karlsruhe können Teilnehmer bei Führungen beispielsweise den Thronsaal im Schloss oder die Ställe in der ehemaligen Telegraphenkaserne in der Nancystraße besichtigen. Geöffnet haben unter anderem auch die Albkapelle in Grünwinkel, das Brunnenhaus in Durlach oder das historische Straßenbahndepot in der Oststadt.

Die Kerwe lockt vom 9. bis 11. September nach Hagsfeld

Vom 9. bis 11. September feiert Hagsfeld Kerwe auf dem Festplatz. Mit dem Saueressen ab 12 Uhr bietet die Freiwillige Feuerwehr am Montag einen Klassiker zum Abschluss an.

Vom 7. bis 11. September läuft die Kerwe in Mühlburg auf dem Fliederplatz. Der Sonntag ist in dem Stadtteil dann verkaufsoffen. Ebenfalls einkaufen am Sonntag können Besucher der Durlacher Kerwe. Dieses findet vom 15. bis 18. September statt. Los geht es am Freitag um 17 Uhr und Samstag bis Montag um 11 Uhr.

Zirkuskunst im Tollhaus

Zeitgenössische Zirkuskunst steht im Mittelpunkt des Atoll Festivals, zu dem das Tollhaus einlädt. Los geht es am 13. September mit dem Auftritt der schwedischen Gruppe Circus Cirkör. Sie arbeitet mit Seilen und Garnen, die Körper der Artisten werden zu Stricknadeln. Das Atoll-Programm mit vielen weiteren Artisten und Gruppen läuft bis einschließlich 24. September.

Gespielt wird im Tollhaus im kleinen und großen Saal sowie im Garten. Auftritte gibt es unter anderem auch in einem Zelt im Otto-Dullenkopf-Park und in der Fleischmarkthalle auf dem Schlachthofareal.

Das Badische Staatstheater feiert Mitte September den Start in die Spielzeit

Das Badische Staatstheater kehrt aus der Sommerpause zurück und startet am 16. September mit dem Theaterfest in die neue Spielzeit. Angekündigt ist ein Tag der offenen Tür von 11 bis 19 Uhr mit kostenfreiem buntem Programm auf allen Bühnen und auf dem Theatervorplatz.

Speisen und Getränke, Musik, Blicke hinter die Kulissen, Workshops, Angebote für Familien, Hüpfburg, Probeneinblicke und Kostümversteigerungen gehören zum Angebot. Alle Veranstaltungen tagsüber sind kostenfrei, heißt es.

Den Abend beschließen der Spielzeitcocktail (10 Euro Eintritt) als Eröffnungsshow aller Sparten sowie eine anschließende Party im neuen Entree.

Karlsruher Stadtfest am 14. und 15. Oktober

Zum Start in den Herbst steht in Karlsruhe am 14. und 15. Oktober das Stadtfest an. Kleinkunst, Walking-Acts und Live-Musik gibt es das Wochenende über in der City. Der Sonntag ist dann zudem verkaufsoffen.

Die offerta lockt zur Karlsruher Messe

In der Messe läuft vom 28. Oktober bis zum 5. November die Verbrauchermesse offerta. In insgesamt vier Themenhallen geht es um Freizeit, Kultur, Tourismus, Mobilität, um Bauen und Renovieren sowie um Lifestyle. Geöffnet ist das Gelände täglich von 10 is 18 Uhr.

Herbstmess in Karlsruhe: Rummel auf dem Messplatz

Vom 27. Oktober bis 6. November geht es bei der Herbstmess´ rund. Unter anderem ein Kettenflieger, ein Riesenrad und Riesenschaukeln sind angekündigt.

Der Rummel ist täglich von 14 bis 22 Uhr geöffnet, freitags, samstags und am 31. Oktober läuft das Programm bis 23 Uhr, sonntags und am 1. November geht es schon um 12 Uhr los. Fans der Mess´ sollten sich den Donnerstag, 2. November, vormerken: Da gibt es beim Familientag ermäßigte Preise. Zum Abschluss am 6. November ist ein Feuerwerk geplant.

Ist denn schon Weihnachten...?

Nein, noch ist es zu früh für Lebkuchen, Glühwein und Co. Dennoch steht bereits das Programm für die Adventszeit. Am 28. November startet der Christkindlesmarkt, der bis zum 23. Dezember läuft. Buden gibt es auf und rund um den Marktplatz sowie auf Teilen des Friedrichsplatzes.

Ebenfalls am 28. November öffnet die Winterzeit am Schloss. Martin Wacker kündigt als Geschäftsführer der zuständigen Karlsruhe Marketing und Event GmbH (KME) eine hybride Lösung an: Das Stockschießen wird wie in der vergangenen Saison auf einer Art Kunststoffboden stattfinden. Daneben können Besucher dann auf einer kleineren Fläche auf Eis Schlittschuh fahren.