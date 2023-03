ÖPNV lahmgelegt: Verdi bestreikt am Freitag den Karlsruher Nahverkehr

Der Bahn- und Busverkehr in Karlsruhe und Umgebung wird am Freitag durch einen Streik der Gewerkschaft Verdi großflächig gestört sein.

Der Nahverkehr in Karlsruhe und Umgebung wird am Freitag großflächig bestreikt werden. Der Streik werde die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) und die Albtal Verkehrsgesellschaft (AVG) betreffen.

Das erklärte Thorsten Dossow, Geschäftsführer des Verdi-Bezirks Mittelbaden-Nordschwarzwald. Nach Angaben von Dossow werden 400 bis 500 Angestellte ihre Arbeit niederlegen.

Der Arbeitskampf beginne um 0 Uhr in der Freitagnacht und dauere bis Mitternacht des selben Tages. Betroffen seien alle Bahn- und Buslinien der VBK. „Es gibt in dieser Zeit keinen Nahverkehr in der Stadt“, sagt Verdi-Geschäftsführer Dossow.

Inwieweit auch die Linien der AVG im Umland betroffen sein werden, sei am Donnerstagmittag noch nicht abzusehen, erklärte ein Sprecher des Karlsruher Verkehrsverbundes. Im Laufe des Nachmittags werde man darüber informieren.

Demonstrationszug durch die Innenstadt geplant

Nicht nur der KVV werde von der Gewerkschaft bestreikt, sondern auch Kindergärten, Kindertagesstätten und die Bürgerbüros der Stadt, heißt es seitens der Veranstalter. Verdi übt am Freitag den Schulterschluss mit der Initiative Fridays For Future. Gemeinsam werde man ab 12 Uhr auf dem Karlsruher Marktplatz eine Kundgebung abhalten und dann durch die Karlsruher Innenstadt ziehen.

Der Demonstrationszug soll laut Veranstalter ab 13 Uhr vom Marktplatz über den Rondellplatz bis zur Kriegsstraße führen. Von dort laufe man in Richtung Westen bis zum Karlstor, von wo aus die angekündigten 3.000 Teilnehmer durch die Sophienstraße bis zur Nord-Süd-Achse Reinhold-Frank-Straße ziehen würden und dann Richtung Norden bis zum Kaiserdenkmal. Über die Fußgängerzone gehe es dann wieder zurück bis zum Marktplatz.