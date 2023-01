Gastbeitrag

Verkehrsminister Winfried Hermann fordert Einsatz von reFuels in der Verkehrswende

Das schleichende Aus der fossilen Kraftstoffe treibt die Suche nach Alternativen an. Die Elektrifizierung helfe nicht in allen Transportmitteln und Branchen weiter, mahnt der grüne Verkehrsminister Winfried Hermann in seinem Gastbeitrag an.