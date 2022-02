Nach Einschätzung des Friedrich-Loeffler-Instituts ist in Deutschland derzeit die Virusvariante H5N1 vorherrschend. Im Winter 2016/17 gab es in Deutschland aber auch einen großen Ausbruch mit dem Virus H5N8. Um das Geschehen einzudämmen, mussten damals Hunderttausende Tiere in Geflügelfarmen gekeult werden. Seit Mitte Oktober 2021 wurden in mindestens zwölf Bundesländern erneut Hunderte von infizierten Wildvögeln sowie 50 Ausbrüche bei Zuchtgeflügel ermittelt.