Während der Corona-Pandemie kokettieren immer mehr Waldorf-Pädagogen öffentlich mit Verschwörungstheoretikern. Auch die beiden Karlsruher Waldorfschulen sind offenbar tief in der Querdenker-Szene verwurzelt.

Erst rief ein Waldorf-Lehrer bei einer Demo in Karlsruhe zur Revolution auf, nun bezeichnet der anthroposophische Schulleiter Bernd Ruf die Maskenpflicht an Lehranstalten als „kultusministerielle Skandalverordnung“ und stellt sich öffentlich an die Seite bekannter Verschwörungstheoretiker.

In seinem Beitrag des am 9. Dezember erschienenen Buches „Corona und die Rätsel der Immunität“ zitiert der Leiter der Karl Stockmeyer Schule am Karlsruher Parzival-Zentrum den Sinsheimer Querdenker-Arzt Bodo Schiffmann und behauptet, dass das Tragen von Masken zu Kopfschmerzen, Übelkeit, erhöhtem Puls, Herzstillstand, Krampfanfällen und Bewusstlosigkeit führen könne.

Kurz vor der Veröffentlichung des Buches hatte Ruf in einem Gespräch mit den BNN noch behauptet, dass die Maskenpflicht an seiner Schule ernst genommen werde. Anschließend hatten sich Eltern an die Redaktion gewandt und genau das Gegenteil behauptet.