Der Erwerb einer Wohnung oder eines Hauses bei einer Zwangsversteigerung setzt einiges an Kenntnis und Vorbereitung voraus. Zwar kann man auf diese Weise grundsätzlich an attraktive Objekte kommen. Die Zeit der Superschnäppchen sind nach Ansicht von Experten aber auch hier vorbei.

Suche nach der Traum-Immobilie in Karlsruhe

Wenn am 9. Dezember ein in die Jahre gekommenes Einfamilienhaus im Karlsruher Norden anlässlich einer sogenannten Teilungsversteigerung im Amtsgericht Karlsruhe unter den Hammer kommt, könnte das Interesse beträchtlich sein. Die Immobilie mit Vorder- und Hinterhaus ist laut Gutachten zwar in bescheidenem Zustand.

Dafür beträgt der Verkehrswert aber auch nur 319.000 Euro. Das klingt interessant, zumal die Lage an der Neureuter Hauptstraße als gefragt gilt und das zugehörige Grundstück eine Fläche von rund 400 Quadratmetern hat.