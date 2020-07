Großer Zuspruch von Kindern

Wasserspiele am Karlsruher Marktplatz bringen Spaß und Abkühlung

Die Wasserspiele auf dem Marktplatz zwischen Pyramide und Kaiserstraße entwickeln sich unter Kindern zum großen Spaß: An heißen Tagen sind die 31 Düsen fest in ihrer Hand. Täglich und bis November ist die 345.000 Euro teure Anlage zwischen 10 und 22 Uhr in Betrieb.