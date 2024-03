Wieso es in Karlsruhe heute Trauerbeflaggung gibt

Der ein oder andere wundert sich: An manchen Stellen in Karlsruhe sind die Flaggen am Montag mit Trauerflor versehen oder hängen auf halbmast. Das ist der Grund.

Die Fahnen in den baden-württembergischen Farben und die Karlsruher Stadtfahne wehen am Montag nur leicht vor dem Karlsruher Rathaus. Viel Wind weht nicht. Wer genau hinschaut, erkennt allerdings: Die Flaggen haben einen Trauerflor.

Der Grund dafür ist der Nationale Gedenktag für die Opfer terroristischer Gewalt. Dieser wird seit 2022 jedes Jahr am 11. März begangen.

„Der 11. März knüpft dabei auf nationaler Ebene an den Europäischen Gedenktag für die Opfer des Terrorismus an, der nach den Bombenanschlägen in Madrid vom 11. März 2004 ins Leben gerufen wurde“, heißt es in der offiziellen Bekanntmachung der Bundesregierung.

Bereits seit 2005 gedenkt die Europäische Union an diesem Tag der Betroffenen terroristischer Gräueltaten weltweit.

Zentrale Gedenkveranstaltung in Berlin

Am 11. März findet ab 14 Uhr auch eine zentrale Gedenkveranstaltung im Humboldt Forum im Berliner Schloss statt.

In Deutschland wird diese Art der Beflaggung von Innenministern des Bundes oder der Länder angeordnet. Über eine bundesweite Trauerbeflaggung wird in den Bundesministerien entschieden.