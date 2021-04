Kosten von mindestens 11 Millionen Euro

Wieder Misstöne zwischen KSC und Stadt: Wer bezahlt die Parkplätze beim neuen Wildparkstadion?

Im Karlsruher Wildpark nimmt das neue Stadion Gestalt an. Doch ob daneben auch bald ein Parkhaus in die Höhe wächst, ist unklar. Der KSC sagt bisher nämlich nicht, wie er dies als seinen Part finanzieren will.