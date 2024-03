Zeltival Karlsruhe wird 40: Das erste Konzert ist schon ausverkauft

Das erste Zeltival in Karlsruhe war aus der Not geboren. Heute gehört es zu den Kultur-Highlights der Region – auch bei der Nachfrage nach Karten.

Es wird ein runder Geburtstag: 1984 gab es in Karlsruhe erstmals ein Zeltival. Die damalige Veranstaltung war aus der Not geboren. Der 1982 gegründete Verein Tollhaus e.V. hatte damals noch keine eigene Spielstätte. Mit dem Festival wollte man darauf aufmerksam machen, was im Karlsruher Kulturangebot jener Zeit noch alles fehlte.

Seit dem ersten Zeltival 1984 hat sich in Karlsruhe viel verändert

Seit damals hat sich vieles verändert. Das Tollhaus hat zwei eigene Säle und ist nach dem Badischen Staatstheater der zweitgrößte Live-Veranstalter in Karlsruhe. Und das Zeltival ist ein in der Region nicht mehr wegzudenkendes Sommer-Event – auch wenn es seit 2010 gar nicht mehr unter einem Zeltdach stattfindet.

Seit der Eröffnung des großen Tollhaus-Saales im Erweiterungsbau finden auch die Festivalkonzerte dort statt. Schließlich war das Zelt einst vor allem deshalb notwendig, um überhaupt eine Spielstätte zu haben, in der 800 (sitzend) bis 1.200 (stehend) Besucherinnen und Besucher untergebracht werden können.

Vorverkauf hat für einige Konzerte bereits begonnen

Denn das Zeltival ist nach wie vor jenes Zeitfenster, in dem sich die größeren Namen im Tollhaus-Programm versammeln. Das gilt auch für die Geburtstagsausgabe. Zu dieser hat das Tollhaus nun eine erste Übersicht veröffentlicht. Für einige Konzerte hatte der Vorverkauf allerdings schon früher begonnen. Mit Erfolg: Ein Termin ist bereits ausverkauft.

Für das Gastspiel der Berliner Band Element of Crime am 31. Juli sind bereits jetzt alle Tickets vergriffen, so die Tollhaus-Mitteilung. Insgesamt wartet das Festival zwischen Ende Juni und Anfang August mit rund 30 Konzerten auf.

Einige der nun angekündigten Acts sind bereits alte Bekannte, wie die isländische Sängerin Emiliana Torrini (25. Juli). Andere sind erstmals für Karlsruhe angekündigt wie der zwischen Pop und Klassik wandelnde US-Songwriter Rufus Wainwright (17. Juli).

Auch die deutschsprachige Szene ist beim Zeltival Karlsruhe zu Gast

Die deutschsprachige Szene ist jeweils zum Monatsende zu Gast. Angekündigt sind Gregor Meyle (29. Juni) und Fanta-4-Mitglied Thomas D. mit dem Projekt The KBCS (30. Juni) sowie Kettcar (27. Juli) und Steiner & Madleina (28. Juli).

Jazz und Weltmusik gehören seit jeher zu den Musikgenres, die beim Zeltival präsent sind. Hier ist unter anderem das Duo Rodrigo y Gabriela (3. Juli) angekündigt, das allein auf zwei Gitarren einen wilden Stilmix aus Heavy Metal und Flamenco verspricht.

Eine ganz besondere Begegnung erwarten lässt das Konzert der irischen Sängerin Wallis Bird mit der aus Karlsruhe stammenden Band Spark am 12. Juli. Die Formation Spark hat sich einen Namen gemacht, indem sie klassische Musik im Geist einer Band statt eines Orchesters spielt.

Vor wenigen Wochen erst konnte das Quintett mit dem Countertenor Valer Sabadus bei den Händel-Festspielen im Staatstheater einen umjubelten Auftritt feiern. Mit Wallis Bird widmet sich Spark im Programm „Visions of Venus“ nun dem Schaffen herausragender Komponistinnen verschiedener Epochen und Genres, von Klassik über Jazz und Pop bis zur Weltmusik.