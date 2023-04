Der BGH in Karlsruhe hat entschieden: Terror-Verdächtiger Maximilian Eder muss in Untersuchungshaft bleiben. Daran ändert auch ein Hunger- und Durststreik des mutmaßlichen „Reichsbürgers“ nichts. Derzeit liegt er in einer Klinik.

Der mutmaßliche „Reichsbürger“ und Terror-Verdächtige Maximilian Eder muss in Untersuchungshaft bleiben. Die Haftprüfung durch den zuständigen Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof (BGH) wurde am Montag negativ beschieden. Das sagte Eders Anwalt Ralf Dalla Fini auf Anfrage dieser Redaktion.

„Der BGH hat entschieden, dass der Haftbefehl aufrecht erhalten wird. Wir prüfen noch mögliche Rechtsmittel“, erklärte der Anwalt gegenüber den Badischen Neuesten Nachrichten. Die Rechtsvertreter des Ex-Offiziers hatten die Haftprüfung wegen Eders nach ihrer Einschätzung „dramatischer Lage“ beantragt. Ihr Mandant sei nicht mehr haftfähig.

Maximilian Eder soll seit dem 12. April die Aufnahme von Nahrung und Flüssigkeit verweigern. Er spüle lediglich „seinen Mund mit Wasser“, erklärte sein Anwalt unserer Redaktion. Am vergangenen Freitag sei sein Mandant von der Justizvollzugsanstalt (JVA) Landshut in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden, wo er nun beobachtet werde.

Ex-Oberst soll Bundestag-Sturm maßgeblich geplant haben

In der Pressestelle des BGH in Karlsruhe verwies man auf Anfrage auf die Zuständigkeit der Bundesanwaltschaft. Eine Sprecherin der Strafverfolgungsbehörde sagte indes auf Anfrage dieser Redaktion: „Ich bitte um Verständnis, dass wir uns zu etwaigen Haftprüfungen grundsätzlich nicht äußern. Ich kann Ihnen daher lediglich bestätigen, dass sich Maximilian E. weiterhin in Untersuchungshaft befindet.“

Der Generalbundesanwalt wirft dem 64-jährigen vor, er sei Mitglied in einer terroristischen Vereinigung. Der frühere Bundeswehr-Oberst gilt als einer der Hauptverdächtigen im mutmaßlichen Terror-Netzwerk um Heinrich XIII. Prinz Reuß. Eder soll unter anderem maßgeblich an Plänen zur Erstürmung des Deutschen Bundestages beteiligt gewesen sein.

Als führendes Mitglied des militärischen Flügels der Gruppe soll zudem seine Aufgabe gewesen sein, Bundeswehrsoldaten für einen Putsch zu rekrutieren.

Der einstige Nato-Verbindungsoffizier und Gründungsstabschef der in Calw im Nordschwarzwald beheimateten Bundeswehr-Elitetruppe Kommando Spezialkräfte (KSK) habe dafür Kontakt zu Reservisten und Polizisten aufgenommen.

Eder war der letzte der 25 Hauptverdächtigen, gegen den der Haftbefehl in Karlsruhe in Vollzug gesetzt werden konnte. Zum Zeitpunkt der „Reichsbürger“-Razzia am 7. Dezember 2022 weilte Eder nämlich in Italien. Seine Auslieferung hatte sich in die Länge gezogen, weil Eder Rechtsmittel einlegte.

Zuletzt hatte der Kassationsgerichtshof in Rom als höchste Instanz Eders Berufung für unzulässig geklärt. Am 16. Februar wurde Eder schließlich dem Ermittlungsrichter in Karlsruher vorgeführt.