Badesaison 2023: Schwimmer im Karlsruher Norden große Auswahl

Auch in der Badesaison 2023 stehen Schwimmern wieder zahlreiche Seen und zwei Freibäder zur Verfügung.

Für Schwimmer beginnt demnächst die Open-Air-Saison, auch wenn das Wetter derzeit noch launisch ist: Mit dem 1. Mai öffnen auch die letzten Freibäder und Baggerseen wieder offiziell.

Wir geben einen Überblick über die Schwimm-Angebote im nördlichen Landkreis.

Eggenstein-Leopoldshafen

Von April bis Oktober ist das Baden im Baggersee Gros und Fuchs und im Baggersee Mittelgrund erlaubt. Die Parkplätze sind nicht gebührenpflichtig.

Linkenheim-Hochstetten

In Linkenheim-Hochstetten sind zwei Seen zum Baden zugelassen: Der Streitköpfle-See und der Baggersee Giesen. Die Nutzung ist vom 1. April bis zum 30. September möglich. Besucher dürfen Hunde und andere Tiere während dieser Zeit nicht mitbringen.

„Der Streitköpflesee ist besonders bei Tauchern beliebt und verfügt über einen Kiosk – beides Gründe dafür, dass er im Sommer vor allem an den Wochenenden stark frequentiert wird“, teilt Pressesprecherin Katja Beyerle mit. Im Rohrköpflesee und im Baggersee „Rott“ ist das Baden verboten, Angeln ist jedoch erlaubt.

Die Parkgebühren am Streitköpflesee betragen für Autos acht Euro, für Krafträder vier und für Wohnmobile 20 Euro.

Dettenheim

Baden kann man in Dettenheim im Baggersee Giesen und im Pfandersee. Für das Parken fallen je nach Fahrzeug unterschiedliche Kosten an: Für Motorräder zwei Euro, für Kraftfahrzeuge fünf Euro und für Wohnmobile 20 Euro.

Pfinztal

In Söllingen gibt es ein Hallenbad. Es steht in den Morgen- und Nachmittagsstunden Pfinztals Schulen zur Verfügung. In den Sommermonaten hat es zu bestimmten Zeiten auch für Badegäste geöffnet: dienstags bis freitags in den Abendstunden und samstags und sonntags am Vormittag.

Die Einzelkarte für Erwachsene kostet zwei Euro (ermäßigt ein Euro). Pressesprecherin Elke Fleig weist jedoch auf die folgenden Schließzeiten in den Sommermonaten hin: Am 1. Mai, am 18. Mai, vom 27. Mai bis zum 29. Mai, am 8. Juni und vom 27. Juli bis zum 20. August hat das Bad nicht geöffnet.

Graben-Neudorf

Das Freibad in Graben-Neudorf öffnet am 1. Mai. Die Tageskarte für Familien kostet 7,50 Euro, die Einzelkarte für Erwachsene 3,70 Euro (ermäßigt 1,80 Euro).

Stutensee

In Stutensee können Besucher in den Baggerseen in Blankenloch, Spöck und Staffort ganzjährig baden. Freibäder gibt es zwar nicht, in Blankenloch hat jedoch das Stutenseebad geöffnet. Dort gibt es im Außenbereich eine Liegewiese.

„Da es sich bei den Baggerseen nicht um ausgewiesene Badeseen handelt, gibt es hier auch keine Zugangsbeschränkungen oder ausgewiesene Parkbereiche, das Parken ist an allen Seen und am Stutenseebad kostenfrei“, so Pressesprecherin Ivonne Bechtel.

Weingarten

Am 12. Mai startet das Walzbachbad in die Sommersaison. Das Hallenbad und das Freibad sind gleichzeitig in Betrieb. Seit dem Sommer 2022 gibt es auf dem Freibadgelände ein Sprungtuch/Luftkissen. Die Tageskarte für zwei Erwachsene und ein Kind kostet 6,50 Euro, für zwei Erwachsene mit zwei und mehr Kindern sieben Euro. Der Einzeleintritt beträgt drei Euro. Außerdem können Schwimmer den Baggersee im Erholungsgebiet Breitheide auf eigene Gefahr ganzjährig nutzen.

Pressesprecherin Gabi Dittert kündigt an: „Ab 12. Mai wird die Gemeinde Weingarten Parkplatzgebühren erheben, um unter anderem die erhöhte Frequentierung des Geländes ab dieser Zeit zu regulieren.“ Die Tageskarte für Autos gibt es für sieben Euro, Motorradfahrer zahlen drei Euro. Außerdem teilt sie mit: „Ab diesem Tag wird auch die DLRG ehrenamtlich am Wochenende und in den Ferien vor Ort und in Bereitschaft sein.“