Regeln am Baggersee: Bruchsal verbietet Grillen und Shishas

Zum Mai beginnt die Badesaison an den Baggerseen in der Region. Deshalb verschärft die Stadtverwaltung Bruchsal die Verhaltensregeln an den Gewässern in Untergrombach und Büchenau.

Vor Beginn der Badesaison im Mai will die Stadt Bruchsal alle Badefreunde an die Verhaltensregeln erinnern. Dies betrifft vor allem dem Baggersee Metzgerallmend in Untergrombach, der laut einer Mitteilung auch überregional ein beliebtes Ausflugsziel ist. Der Badebetrieb ist dort bis 22 Uhr gestattet, nach 22 Uhr werde die Zugangsschranke zum Parkplatz geschlossen. Das Grillen und Benutzen von Shishas am Baggersee ist laut der Pressemitteilung ganzjährig untersagt.

Hunde auf der Liegewiese in Untergrombach verboten

Grund für dieses Verbot sei die seit Jahren stetig ansteigende Waldbrandgefahr. Das Mitführen von Hunden ist laut der Regeln während der Badesaison in der Zone der Liegewiese untersagt, außerhalb dieses Zeitraums dürfen Hunde nur an der Leine an den See.

Das Tauchen ist laut der Mitteilung nur mit einer Tauchberechtigungskarte zulässig, die zuvor von der Stadt Bruchsal ausgestellt werden müsse. Es dürfe ausschließlich der ausgewiesene Ein- und Ausstieg genutzt werden.

Betreten der Naturschutzzonen auch vom Wasser aus untersagt

Aus Rücksicht auf andere Badegäste sei „übermäßiges Lärmen“ zu unterlassen. Als Maßnahmen zum Naturschutz, vor allem des Biotops, würden zur Beginn der Badesaison spezielle Absperrungen aufgestellt. Das Betreten der Naturschutzzone ist demnach auch vom Wasser aus untersagt. Für Abfälle sind die dafür vorgesehenen Abfalleimer zu nutzen.

Für Autos erhebe die Stadt eine Parkgebühr in Höhe von zehn Euro und für Motorräder fünf Euro. Eine erneute Einfahrt sei nur gegen Gebühr möglich. Kassiert werde im Zeitraum vom 1. Mai bis 30 .September an Wochenenden und Feiertagen und während der Ferienzeit jeden Tag.

Regeln gelten auch für Alte Allmend in Büchenau

Der Baggersee Alte Allmend/Metzgerallmend in Büchenau sei dagegen kein ausgewiesener Badesee und das Baden dort lediglich geduldet. Die Verhaltensregeln zum Tauchen, Grillen, für Shishas und Hunde gelten hier laut der Mitteilung gleichermaßen wie in Untergrombach, die Naturschutzzone dürfe hier nicht betreten werden, Abfälle seien zu entsorgen. Außerdem sei das Hineinspringen vom Ufer aus verboten – es bestehe Verletzungsgefahr.