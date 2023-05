Pflege ist etwas, was jeden betrifft und von dem jeder jederzeit betroffen sein kann. Das gerät schnell in Vergessenheit. Vor diesem Hintergrund liegt einiges im Argen. Es gibt viele Baustellen, an denen die Politik arbeiten muss. Ich als Altenpfleger denke da zum Beispiel an den demografischen Wandel. Das wird uns Pflegekräfte, aber damit auch unsere Patienten in Zukunft vor noch weitere große Probleme stellen.