„Mmh, es riecht schon ganz lecker“, sagt eine Besucherin schnuppernd und freut sich. „Heute gibt es Schnitzel, Knödel und Rotkraut zum Hauptgericht“, berichtet einer der Wartenden, der im Eingangsbereich der Räuchle-Halle in Söllingen sitzt. Und ergänzt: „Der Nachtisch ist immer eine Überraschung.“

Einmal wöchentlich, immer donnerstags zwischen 12 und 14 Uhr, gibt es hier den kostenlosen Pfinztaler Mittagstisch. Und das schon seit zehn Jahren. Während die Gäste, die anonym bleiben möchten, sich von den Ereignissen ihrer Woche erzählen, sind die langen Tischreihen in der Halle bereits liebevoll gedeckt. Das 15-köpfige Küchenteam der Neuapostolischen Kirche legt letzte Hand an das Drei-Gänge-Menü in der „Open Kitchen“.

Von der Gemeinde Pfinztal gibt es zu Weihnachten einen Frühstücksgutschein

„Am 15. Dezember 2011 gingen wir mit unseren zwei Küchenteams im Wechsel an den Start. Seitdem gibt es hier ein regelmäßiges Essensangebot“, erzählt Klaus Müller vom Neuapostolischen Kirchenbezirk. „Eingeladen sind nicht nur diejenigen, die in finanzieller Not sind oder kein Obdach haben, sondern alle, die in Gemeinschaft essen und miteinander ins Gespräch kommen wollen.“

Die Gemeinde Pfinztal unterstützt den Mittagstisch durch die kostenfreie Überlassung der Räumlichkeiten, inklusive der Nebenkosten, und einen Putzdienst. Als kleines Weihnachtsgeschenk hat Bürgermeisterin Nicola Bodner (parteilos) für alle im Saal an diesem Tag noch einen Frühstücksgutschein parat. Ein Fahrdienst für gehbehinderte Menschen wird von der ökumenischen Diakoniestation organisiert, erklärt Müller.

Suppe, Hauptgericht, Salat oder Gemüse sowie Kaffee und Kuchen stehen auf dem wöchentlich wechselnden Menüplan. Das Missionswerk der Neuapostolischen Kirche Süddeutschland „human aktiv“ sowie der Kirchenbezirk Söllingen finanzieren die Lebensmittel, die von den ehrenamtlichen Kochteams vor Ort frisch zubereitet werden, erklärt Müller. Der Mittagstisch der Kirchengemeinde Söllingen habe die längste Geschichte in Süddeutschland.

Von anfänglich zehn bis zwölf Gästen habe sich die Zahl der Besucher auf durchschnittlich 70 Personen erhöht. Wegen der Corona-Pandemie musste das Essensangebot für zwei Jahre eingestellt werden. „Nach einem verhaltenen Neustart im Juli 2022 sind die Besucherzahlen wieder gestiegen und liegen mittlerweile bei 50 Teilnehmern“, so Müller.

„Der Mittagstisch in Söllingen ist mein wichtigster Termin in der Woche“, erzählt eine Rentnerin aus Karlsruhe. Auch Mütter mit Kleinkindern gehören hier zu den Stammkunden, die für den Pfinztaler Mittagstisch teilweise beträchtliche Wege von der Pfalz, Bruchsal oder Pforzheim zurücklegen.