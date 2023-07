Autobesitzer können am Wochenende ihre aufgemotzten Automobile bei der Eremitage in Waghäusel präsentieren. Das Treffen organisiert Steffen Klefenz. Was ihn dabei antreibt?

Der Rußheimer Steffen Klefenz hat 2019 eine Eventreihe gestartet, bei der unter anderem getunte Fahrzeuge gezeigt werden. „Eat&Chill“ war der Titel für das Event in Liedolsheim, „Gechillt an der Bahn“ fand an der Kartbahn statt. Jetzt am Sonntag, 2. Juli, heißt es dagegen „Gechillt – Royal Edition“. Veranstaltungsort ist die Eremitage in Waghäusel.

Kein Platz für Poser und Raser in Waghäusel

Wer kommt zu diesem Ereignis?

Klefenz Es kommen umgebaute Autos, Sportwagen, Oldtimer, Youngtimer, dieses Mal auch Motorräder. Es sind so ziemlich alle Fahrzeugklassen und Kategorien auf dem Gelände bei der Eremitage in Waghäusel vertreten. Wer kommen will, darf kommen, die Veranstaltung ist ausdrücklich markenoffen und für jeden Autoliebhaber gedacht, der sein Schätzchen zeigen möchte. Wir legen aber großen Wert darauf, dass dieses Treffen kein Tummelplatz für Poser und Raser ist. Bei uns geht es gesittet zu. Wir haben Platz für schätzungsweise 800 Fahrzeuge. Etwa die Hälfte der Tickets ist schon weg, die andere Hälfte wird erfahrungsgemäß über die Tageskasse weggehen.

Wie finanzieren Sie Ihr Event?

Klefenz Vor allem finanzieren wir unser Projekt durch die Einfahrts-Tickets der teilnehmenden Autofahrer. Im Schnitt kostet ein Ticket 15 Euro. Wir haben verschiedene Formen von Sponsoring: Unternehmen, die ihre Produkte für Fahrzeuge präsentieren, die auch welche als Geschenke verteilen und für das Bühnenprogramm zur Verfügung stellen. Wir haben aus vorhergehenden Veranstaltungen, die gut gelaufen sind, Rücklagen bilden können, die in neue Vorhaben investiert werden. Und wir machen sehr viel selbst, um die Kosten niedrig zu halten.

Wie stemmen Sie das Projekt? Das geht ja sicher nicht allein?

Klefenz Meine Partnerin zieht bei diesen Events voll mit. Ohne sie und mein sehr gut aufeinander abgestimmtes und erfahrenes Helferteam ginge das nicht. Das gute Dutzend Helfer ist ein großer Freundes- und Familienkreis. Alle engagieren sich freiwillig und ehrenamtlich. Sie haben dabei genauso viel Spaß wie ich selber.

Welchen Besucherkreis sprechen Sie an? Wie viele Leute erwarten Sie?

Klefenz Mit der Autoschau verbinden wir zum ersten Mal einen Kunsthandwerkermarkt, der sicherlich ebenfalls viel Publikum anziehen wird – wie wir hoffen. Wir rechnen schon mit etwa tausend Besuchern. Diese müssen übrigens keinen Eintritt bezahlen, sie haben überall freien Zutritt. Sie müssen ihre Fahrzeuge aber außerhalb des Festgeländes parken. Hungern und dürsten muss auch niemand, denn wir haben verschiedene kulinarische Verpflegungsstationen vorbereitet.