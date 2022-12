Alle Jahre wieder: Am zweiten Sonntag im Dezember findet der große Fahrplanwechsel statt. Dann nehmen Verkehrsunternehmen europaweit Anpassungen im Nah- und Fernverkehr vor. Sie optimieren Anschlüsse und setzen neue Mobilitätsangebote um.

Auch für die Fahrgäste des Karlsruher Verkehrsverbunds (KVV) treten ab Sonntag, 11. Dezember, zahlreiche Fahrplanänderungen in Kraft. Wir geben einen Überblick über die wichtigsten Neuerungen.

Linie S2

An Schultagen werden am frühen Nachmittag drei Fahrtenpaare von der Endstation Reitschulschlag nach Blankenloch Nord verlängert. Damit ergibt sich nach KVV-Angaben zwischen 13 und 14 Uhr ein Zehn-Minuten-Takt zwischen Blankenloch Nord und Karlsruhe.

Linie 121

Wie der KVV mitteilt, muss der Fahrplan der Linie 121 montags bis freitags zwischen 8 und 15 Uhr angepasst werden, um in Weingarten Anschlüsse an den Schienenverkehr mit veränderten Fahrzeiten herzustellen. Konkret: Die Fahrten im Stundentakt verkehren ab dem 11. Dezember immer zur Minute :33 ab Blankenloch Nord und kommen dort zur Minute :27 an.

Linie 124

Die Fahrten von Hochstetten nach Graben verkehren laut KVV künftig 20 Minuten später als bislang. Stattdessen starten die Fahrten zum Schulbeginn in Linkenheim zehn Minuten früher. Zudem gibt es am Morgen eine neue Fahrt um 5.25 Uhr ab Hochstetten nach Graben – mit Anschluss an die Züge, die dort gegen 5.40 Uhr abfahren.

Linie 126

Die bisherige Fahrt um 6.59 Uhr ab der katholischen Kirche in Graben nach Waghäusel findet ab 11. Dezember bereits um 6.57 Uhr statt. Sie kommt als Linie 124 aus Hochstetten und wechselt an Schultagen am Bahnhof in Graben auf die Linie 126. Ein Umstieg in Richtung Waghäusel ist nach KVV-Angaben daher nicht erforderlich.

Linie 151

Wegen geänderter Fahrzeiten der Stadtbahnlinien S5/S51 kommt es am späten Abend zur Anpassung einzelner Fahrten im Bereich zwischen zehn und 20 Minuten, um die Anschlüsse für die Fahrgäste sicherzustellen

Linie 159

Der Fahrplan der Linie 159 wird um eine halbe Stunde verschoben, der Fahrweg innerhalb von Weingarten angepasst. Auch hier ist die Neukonzeption des Schienenverkehrs zwischen Karlsruhe und Bruchsal die Ursache. Die Busse fahren dann jeweils von Jöhlingen kommend über die Burgstraße und den Bahnhof zur Walzbachhalle – und von dort auf demselben Weg wieder zurück.

Linie 192

Die Linie beginnt und endet nun immer in Rußheim. Die bisherigen Fahrten im Schulverkehr von und nach Philippsburg werden dagegen in die neue Linie 198 integriert. Durch die Verknüpfung mit den Linien 124 und 198 kommt es laut KVV am Morgen zu Verschiebungen einzelner Fahrten. Am Vormittag verkehren alle Fahrten wieder bis Rußheim statt wie bislang nur bis Liedolsheim.

Linie 198

Die Linie 198 wird zum Fahrplanwechsel neu konzeptioniert. Der bisherige Ringverkehr wird aufgelöst und die Linie mit neuem Fahrweg in Hin- und Rückrichtung aufgeteilt. Die Busse verkehren neu vom Grabener Bahnhof mit Anschlüssen nach Mannheim und Karlsruhe über Liedolsheim, Rußheim und Huttenheim nach Philippsburg. In Philippsburg wird nun der Bahnhof angefahren. Die Linie verkehrt montags bis freitags ganztägig stündlich auf der gesamten Strecke und wird zwischen Graben und Rußheim auf einen Halbstundentakt verdichtet. Die bisherigen Schulfahrten der Linie 192 werden in die Linie 198 integriert.