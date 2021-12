Ein Vater wollte seinen Sohn in Dettenheim-Liedolsheim mit einem mutmaßlich gefälschten Attest von der Maskenpflicht im Unterricht befreien lassen. Weil der Schulleiter einschritt, kam es zum Streit.

Ein Vorfall zwischen dem Rektor und einem Vater hat am Dienstag für Aufregung an der Pestalozzi-Grundschule in Dettenheim-Liedolsheim gesorgt.

Nach Polizeiangaben hatte der Vater eines Schülers mit einem mutmaßlich gefälschten Attest versucht, seinen Sohn von der Maskenpflicht während des Unterrichts zu befreien zu lassen.

Weil dem Schulleiter die Arztstempel auf der Bescheinigung verdächtig vorkamen, behielt er das Schreiben ein. Das wollte der Vater nicht akzeptieren und versuchte, sich in der Schule gewaltsam Zugang zum Attest zu verschaffen. Dabei machte er seinem Unmut lautstark Luft.

Der Rektor informierte die Polizei, die nun wegen des Verdachts der Urkundenfälschung gegen den Mann ermittelt. Die Schule erteilte dem Vater zudem ein Hausverbot.