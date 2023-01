Heiratsantrag bei Spendenkonzert: Emily aus Dettenheim kämpft weiter gegen den Krebs

Auf diesen Tag hat Emily lang gewartet. Der Freund der 19-jährigen Dettenheimerin macht ihr beim Spendenkonzert im Dezember einen Antrag. Sie sagt „Ja“ und stellt damit gleichzeitig wieder ihren Optimismus unter Beweis. Emily leidet an Krebs, der bereits gestreut hat. Vor Weihnachten geben die Ärzte ihr laut ihrer Aussage kaum noch einen Monat. Ob sie ihren 20. Geburtstag Ende Januar feiern kann, sei nicht klar.

„Jetzt feiere ich erst einmal meinen Geburtstag und zeige es den Ärzten“, sagt die 19-Jährige über ihre Pläne. Danach will sie die Hochzeit vorbereiten. Sie träumt von einer großen Feier im Sommer, standesamtlich will sie schon im Februar heiraten.

Vorfreunde auf 20. Geburtstag trotz Krankheit

Doch trotz der vielen positiven Worte geht es Emily gesundheitlich nicht gut. Nach Weihnachten ging es für das frisch verlobte Paar nach Paris. Ihre Traumreise mussten sie aber vorzeitig abbrechen. „Ich hatte starke Schmerzen und habe geblutet“, sagt die 19-Jährige. Nur einen Tag statt wie ursprünglich geplant zwei Tage kann sie Disneyland besuchen.

„Meine Ärzte meinen, es war vermutlich einfach zu viel für mich. Ich habe mich vor Weihnachten nochmal operieren lassen“, sagt Emily. Die Schmerzen seien auch daheim noch schlimm.

Das Geld für die Reise wurde Emily gespendet. Christian Hanke, ein Freund der Familie, der auch das Konzert für Emily veranstaltet hat, hat eine Online-Spendenaktion gestartet. Insgesamt kamen rund 27.000 Euro zusammen. „Trotz allem konnte ich in Paris richtig gut abschalten. Ich habe einmal nicht an die Krankheit gedacht“, sagt Emily.

Parisreise wurde durch Spenden möglich

Sie wollte schon immer nach Paris. Die kleinen Cafés am Straßenrand und die Atmosphäre seien genau so gewesen, wie sie es sich vorgestellt hat. „Silvester in Paris, das haben noch nicht viele gemacht“, schwärmt sie von dem Abend in der Stadt der Liebe.

Gemeinsam mit ihrem Verlobten Kevin war sie essen. Danach waren sie beim Eiffelturm und am späten Abend ging es ins Hotel. „Wir hatten um Mitternacht einen Blick über die ganze Stadt“, sagt die 19-Jährige.

Sie ist sehr dankbar für die Spendenbereitschaft der Menschen. „Ich denke, dass die Aktion ein Bewusstsein für die Krankheit geschaffen hat und dafür, dass nicht alles selbstverständlich ist“, sagt Hanke über die Aktion.

Sein Konzert wurde spontan von weiteren Musikern unterstützt und ein regionaler Handel hat die Getränke gesponsert. Auch zu einer weiteren Spendenaktion seien rund 100 Leute erschienen. „Wir waren Eisbaden für den guten Zweck“, sagt Hanke.

Emily kämpft weiter gegen den Krebs

Emily will mit dem restlichen Geld anderen krebskranken Menschen helfen. Sie selbst plant noch eine Reise nach London mit ihrer Mutter. Aktuell muss sie jedoch wieder häufiger ins Krankenhaus. Denn trotz Operation muss sie weiter gegen den Krebs kämpfen. Emily hofft, dass der Krebs zurückgeht und sie so eine Chance auf eine Leber-Transplantation hat.

Mit der Reise nach London möchte die 19-Jährige vor allem ihrer Mama eine Freunde machen. „Sie war früher schon einmal dort und die fand es so toll“, sagt sie. Emily selbst interessiert nach dem Eiffelturm vor allem der Glockenturm Big Ben. Hauptsächlich will sie aber ihrer Mama etwas zurückgeben.