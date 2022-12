Die Ärzte geben der 19-Jährigen Emily noch einen Monat – sie will das nicht so hinnehmen. Ein Dettenheimer initiiert eine Spendenaktion, um ihr einen großen Wunsch zu erfüllen.

Die 19-jährige Emily freut sich mit ihrem Partner auf die Reise nach Paris. Dort wollte sie schon immer hin. Glaubt man Emilys Ärzten, könnte es ihre letzte Reise sein. Die junge Frau hat Krebs, der bereits gestreut hat.

„Man muss den Ärzten nicht alles glauben“, sagt sie. Das hat für sie nichts mit Verdrängen zu tun, sie behält dadurch ihren Optimismus und Kampfgeist. Emily sagt: „Als ich die Diagnose bekommen habe, habe ich sie angenommen, aber nicht akzeptiert.“ Optimistisch sei sie schon immer gewesen.

Dritte Chemo von Dettenheimerin schlägt nicht an

Sie erhielt die Diagnose Krebs im Januar dieses Jahres. Mittlerweile macht sie ihre dritte Chemo-Therapie – nichts schlägt an. Emily sagt: „Die Ärzte wissen nicht, ob ich meinen 20. Geburtstag Ende Januar noch feiern werde.“ Dabei wartet die 19-Jährige auch noch auf eine Leberspende, das könne jedoch bis zu zehn Jahre dauern.

Angesichts Emilys schlechter Perspektive hat sich Christian Hanke, ein Freund von Emilys Vater, entschieden, eine Spendenaktion ins Leben zu rufen.

„Ich dachte mir, wenn wir so was machen, dann jetzt“, erklärt der Musikschullehrer aus Dettenheim. Emily hat er fast nichts von seiner Idee verraten. „Er hat mich nur gefragt, wo ich schon immer hin wollte“, sagt sie. Eine Reise in die Stadt der Liebe mit ihrem Partner habe schon lang auf ihrer Wunschliste gestanden.

Spendenaktion hat überwältigenden Anklang

Kurz vor Weihnachten geht Hanke mit der Spendenaktion „Emily goes Paris“ an die Öffentlichkeit. Sein Ziel: 2.600 Euro für die Reise zu sammeln.

Doch das Feedback überwältigt den Dettenheimer. Nach kaum einem Tag ist das Ziel erreicht. „Ich habe den Betrag in dem System dann angepasst, falls Leute weiter spenden möchten“, erklärt er.

Und das tun sie. Die Aktion entwickelt im Internet ihr Eigenleben. Leute aus Dettenheim teilen den Beitrag, der Familie unbekannte Menschen spenden aus München. Mittlerweile sind knapp 20.000 Euro zusammen gekommen.

Es geht nicht nur um Paris, es geht um ihr Leben. Christian Hanke, Freund der Familie

„20.000 Euro für eine Paris-Reise? Das verstehen manche nicht“, merkt Hanke schnell. Facebook-Nutzer hinterfragen die Aktion. Ist Emily wirklich echt? Ja. Hanke und Emily laden ein Video hoch und erklären, was sie mit dem restlichen Geld vorhaben. „Es geht nicht nur um Paris, es geht um ihr Leben“, sagt Hanke gegenüber den BNN. In so einer Lage könne man Geld immer gebrauchen.

Emily selbst ist unglaublich dankbar für die Spenden. „Vielleicht kann ich im Januar auch noch mit meiner ganzen Familie wegfahren“, sagt sie. Außerdem überlegt sie, andere Familien mit jüngeren, ebenfalls an Krebs erkrankten Kindern finanziell zu unterstützen.

Emily wirbt für Organspende-Ausweis

Vor allem aber will sie die Aufmerksamkeit nutzen, um auf ein für sie sehr wichtiges Thema aufmerksam zu machen – Organspende. „Jeder, der dazu bereit ist, sollte sich einen Organspendeausweis besorgen“, sagt sie. Noch immer hätten zu viele Menschen keinen Ausweis.

Organspende Ausweis: Den Organspende-Ausweis kann man kostenlos unter organspende-info.de bestellen. Er wird handschriftlich oder digital ausgefällt. Die im Ausweis hinterlegten Daten werden nirgends gespeichert. Einschränkungen: Auf dem Ausweis können Personen angeben, welche Teile ihres Körpers sie im Todesfall spenden möchten. Es kann auch angekreuzt werden, dass nichts gespendet wird. Aufbewahrung: Damit die Entscheidung zur Spende im Fall der Fälle bekannt ist, sollte der Ausweis schnell auffindbar sein. Ein guter Ort ist zusammen mit dem Personalausweis im Portemonnaie.

„Ihr ist das Thema wirklich wichtig, auch weil sie selbst auf eine Spende wartet“, unterstreicht Hanke. Der Dettenheimer will weiter Geld für die Tochter seines Freundes sammeln. Der Musikschullehrer hat ein Benefizkonzert organisiert und auch die Spenden-Aktion läuft online weiter. Wer spenden will, soll die Möglichkeit haben.

Emily, die immer wieder betont, wie dankbar sie für die Spenden ist, sagt: „Je mehr Geld zusammen kommt, umso mehr Ziele kann ich in meinem Leben noch erreichen.“