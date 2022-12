Stromausfall in Dettenheim und Linkenheim-Hochstetten

Am Dienstagnachmittag hatten viele Bürger in Dettenheim und Linkenheim-Hochstetten plötzlich keinen Strom mehr. Die Ursache könnte ein Brand in einem Verteilerkasten gewesen sein.

In Dettenheim und Linkenheim-Hochstetten ist es am Dienstagnachmittag zu einem Stromausfall gekommen. Wie der Energieversorger EnBW auf seiner Homepage bestätigt, gab es zwischen 13.40 und 15 Uhr Störungen in beiden Gemeinden. Auch im Sozialen Netzwerk Facebook berichteten Betroffene vom Stromausfall.

Eine mögliche Ursache könnte ein Brand in einem Stromverteiler in der Albert-Schweizer-Straße in Dettenheim gewesen sein. Nach Feuerwehrangaben stand er gegen 13.45 Uhr in Flammen. Gemeinsam mit einem EnBW-Mitarbeiter öffneten die Feuerwehrleute die Tür der Umspannstation und löschten das Feuer.