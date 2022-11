Wetterexperte klärt auf: Kreist ein Ufo über Dettenheim?

Was tut sich denn da am Himmel? BNN-Leserin Manuela Knaisch staunte nicht schlecht, als sie bei einem Spaziergang Anfang November am Baggersee Giesen in Dettenheim eine ungewöhnliche Wolkenkonstellation bemerkte. Schnell hielt die Linkenheim-Hochstetterin das Schauspiel am Himmel mit der Kamera fest.

„Im ersten Augenblick dachte ich, dass da gleich ein Raumschiff landet“, sagt sie im Gespräch mit den BNN und lacht. Aber auch eine Taube kann sie in dem Wolkenloch erkennen – eine Friedenstaube, so hofft sie.

Phänomen „Hole-Punch Cloud“ ist noch wenig erforscht

Tatsächlich handelte es sich dem kreisrunden Wolkenloch um eine sogenannte „Hole-Punch Cloud“, erklärt BNN-Wetterexperte Dominik Jung. Der Begriff setzt sich aus den englischen Wörtern „hole-punch“ für „Locher“ und „cloud“ für „Wolke“ zusammen. Wie genau die „Locher-Wolke“ entsteht, sei bislang noch wenig erforscht.

Die gängigste Erklärung sei, dass Eiskristalle aus größer Höhe herabfallen und auf diese Wolken aus Wasser treffen. Dabei könnten sich Wassertröpfen aus der Wolkensicht an die Eiskristalle anlagern und die Wolkenschicht an dieser Stelle auflösen. Somit bestehe der sichtbare Trichter demnach aus herabfallenden Eiskristallen, zitiert Jung das Lexikon Wolkenatlas.