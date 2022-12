So viel Promifaktor wird es selten im Jahresrückblick geben. Diese Menschen haben es ins Fernsehen geschafft – und am Ende auch noch das große Los gezogen.

Loretta Gruber ist auf der Suche nach der Liebe, nach der großen sogar. Dafür nimmt sie auch in Kauf, von einer Kamera auf ihrem eigenen Pferdehof auf Schritt und Tritt verfolgt zu werden. Im Mai kündigt die Dettenheimerin bei RTLs Erfolgssendung an, dass sie auf diesem Weg ihren Traummann sucht. Mitte Oktober ist es dann soweit: Der Sender zeigt die Avancen der Männer, die versuchen, ihr den Hof zu machen.

Einer der Kandidaten wird dabei rausgeschnitten. Obwohl er bei der Aufzeichnung noch dabei war, als einer von Vieren. Doch die Tattoos des 41-Jährigen erregen nicht Loretta Gruber, sondern die Aufmerksamkeit der Verantwortlichen bei RTL. Man hat beim Sender den starken Verdacht, dass einige der Hautzeichnungen einen rechtsradikalen Hintergrund haben. RTL zieht daraus die Konsequenzen und macht aus vier Kandidaten eben drei.

Die gelernte Pferdewirtschaftsmeisterin ist die einzige Frau, die neben elf Bauern in der Sendung die große Liebe sucht. Ihr Traumtyp? Der sollte sportlich aktiv sein, denn Sport ist ihre große Leidenschaft, wie sie in der Sendung verrät. Und für manche Männer ganz besonders anziehend: Ein Motorrad der Marke Harley-Davidson ist auch noch in ihrem Besitz.

Am Ende ist es übrigens der Straßenbahnmechaniker Sascha aus Lörrach, der das Herz der 32-Jährigen erobern kann. Oder zumindest hat er von den Kandidaten die meisten Sympathien einheimsen können.

Rainer Gottwald aus Dettenheim gewinnt „Promi Big Brother“

Rainer Gottwald ist vielleicht nicht allen ein Begriff – aber der ehemalige Kickboxer und alte Manager des Karlsruher Boxers Vincent Feigenbutz ist für Kenner sicherlich eine bekannte Größe. Und als solche auch sicherlich nicht die falsche Wahl als Kandidat für die jüngste Ausgabe von „Promi Big Brother“.

Aber keine Frage, viele der Konkurrenten in der hermetisch abgeriegelten Promi-Unterkunft warten mit mehr Celebrity-Bonus auf. Da wären das Nacktmodel Micaela Schäfer oder Fußball-Kommentator Jörg Dahlmann zu nennen, genauso wie „Deutschland sucht den Superstar“-Dauerkandidaten und Dschungelkönig 2016 Menderes Bagci.

Egal, Gottwald ist ein Kämpfer und diesen Fight kann er in der ersten Dezemberwoche für sich entscheiden. Am Ende gewinnt der Dettenheimer den Beliebtheitswettbewerb gegen die bekannteren Namen. Das heißt: Mehr Ruhm und einen Gewinn von 100.000 Euro.

Außerdem wird er in Dettenheim beinahe wie ein König empfangen. Die Gemeinde schickt eine Kutsche und lässt den ehemaligen Kickboxer ans Rathaus bringen. Dort gibt es einen großen Empfang und Rainer Gottwald wird die Ehre zuteil, sich in das Goldene Buch der Gemeinde einzutragen.