Diese Weihnachtsmärkte hat der nördliche Landkreis Karlsruhe zu bieten

In einigen Wochen ist Weihnachten. Also höchste Zeit, um sich die Termine der einzelnen Weihnachtsmärkte in der Region vorzumerken. Die BNN geben einen Überblick über die Gemeinden rund um Karlsruhe.

Inhalte auf dieser Seite Dettenheim

Graben-Neudorf

Linkenheim-Hochstetten

Eggenstein-Leopoldshafen

Stutensee

Weingarten

Pfinztal

Walzbachtal

Dettenheim

Im Ortsteil Liedolsheim lockt der Weihnachtsmarkt des Turnvereins Liedolsheim und der Sängervereinigung am ersten Dezemberwochenende (2. und 3. Dezember) und am 17. Dezember auf den Rathausplatz. Am Nachmittag gesellen sich auch die Landfrauen Liedolsheim dazu. Sie sind am 2. Dezember ab 17 Uhr, am 3. Dezember ab 14 Uhr und am 17. Dezember ab 15.30 Uhr mit dabei.

Im Vorfeld veranstalten die Landfrauen am 15. November den Workshop „Plätzchen backen“.

Graben-Neudorf

Die 2019 ins Leben gerufene Konzertreihe „Adventszauber“ erlebt in Graben-Neudorf eine weitere Auflage.

Ein Großteil der Termine stehe bereits fest, heißt es aus dem Rathaus. So sollen am 8. Dezember die Harmonika-Freunde 1954 Neudorf am Klimawäldchen vor der Neuen Mitte spielen. Am 10. Dezember tritt dort der Musikvereine Concordia Neudorf auf, am 17. Dezember dann der Musikverein 1908 Graben.

Ferner veranstalten einige Vereine eigene kleine Weihnachtsmärkte, so am 3. Dezember der Reit-, Fahr- und Pferdezuchtverein Neudorf, am 9. Dezember die Fußballvereinigung Neudorf und am 16. Dezember der Männergesangverein Frohsinn. Am 3. Dezember findet außerdem das Konzert bei Kerzenschein des CVJM Graben in der evangelischen Kirche Graben statt.

Linkenheim-Hochstetten

Das Ortskartell Linkenheim-Hochstetten veranstaltet am 2. Dezember den traditionellen Adventsmarkt auf dem Rathausplatz. Los geht es hier um 15 Uhr.

Mehr zum Thema Meinung von Christel Manzey Frühzeitige Planung Weihnachtsmärkte sind keine Last-Minute-Aufgabe

Neben Glühwein und Bratwürstchen dürfen sich die Besucherinnen und Besucher auf Darbietungen der teilnehmenden Vereine freuen. Das genaue Programm sei aber gerade noch am Entstehen, so Ortskartellvorsitzender Reiner Raetsch.

Eggenstein-Leopoldshafen

Im Zeichen des Nikolaus steht Leopoldshafen am 9. und 10. Dezember. Dann findet am Heimatmuseum Leopoldshafen wieder der traditionelle Nikolaustag statt. Los geht es am Samstag um 16 Uhr und am Sonntag um 11 Uhr.

Kurz vor Heiligabend gibt es außerdem noch den Weihnachtskorso der IG OEL zu bestaunen. Dieser fährt am 22. Dezember durchs Dorf.

Gesungen wird am Wochenende des 16. und 17. Dezember. Da veranstalten die Chorgemeinschaft Liederkranz Eggenstein (Samstag) und das Ortskartell Eggenstein-Leopoldshafen (Sonntag) vor der evangelischen Kirche Eggenstein ein Adventssingen.

Stutensee

In Stutensee kann sich jeder Stadtteil über seine eigene vorweihnachtliche Veranstaltung freuen. Los geht es am 2. Dezember mit dem Klingenden Advent auf dem Rathausvorplatz in Staffort.

Am 9. und 10. Dezember folgt dann der Weihnachtsmarkt in Friedrichstal auf dem Marktplatz. Am folgenden Wochenende (16. und 17. Dezember) erstrahlt dann Blankenloch mit seinem Weihnachtsmarkt auf dem Neuen Markt und vor dem Kerns-Max-Haus in Lichterglanz. Den Abschluss bildet das Adventschoralblasen des CVJM Spöck am 23. Dezember auf dem Dorfplatz.

Weingarten

Der „Andere Weihnachtsmarkt“ lässt am 2. Dezember die Kirchstraße und den Kirchplatz wieder in Lichterglanz erstrahlen. Organisiert wird er von der Familie Ochsenberg.

Eine Woche später, am 9. und 10. Dezember, findet der Weihnachtsmarkt des Vogelparks Waldbrücke statt. Beginn ist hier um 18 Uhr.

Am 3. Dezember lädt der evangelische Kirchenchor zum Adventskonzert in die evangelische Kirche nach Weingarten. Das Konzert findet von 18 bis 20 Uhr statt.

Pfinztal

Der Weihnachtsmarkt in Pfinztal findet wie immer traditionell am ersten Dezemberwochenende statt. In diesem Jahr gibt es am 2. und 3. Dezember nicht nur einen Außenbereich mit Verpflegung durch die Vereine, sondern erstmalig seit Corona auch wieder den beliebten Kunsthandwerkermarkt im Innenbereich des Bildungszentrums Berghausen. Am Samstag ist der Markt von 15 bis 22 Uhr, am Sonntag von 12 bis 19 Uhr geöffnet.

Zusätzlich soll es wie im vergangenen Jahr eine überdachte Bühne geben, auf der Schulen, Kindergärten und lokale Künstler auftreten werden. „Das Bühnenprogramm ist gerade noch in der Entwicklung“, sagt Romina Weinert von der Gemeindeverwaltung. Zusätzlich soll ein verkleideter Weihnachtsmann kleine Geschenke verteilen.

Dass die Planungen für Gemeinde und Vereine immer früher beginnen, begründet Weinert mit dem gestiegenen Arbeitsaufwand seit Corona. „Wir möchten die Vereine gerne mit ins Boot nehmen“, sagt sie. „Die brauchen aber natürlich ausreichend Vorlauf.“

Walzbachtal

Walzbachtal kann mit zwei Märkten aufwarten. Am ersten Dezemberwochenende locken Glühwein und Lichterglanz samstags von 16 bis 22 Uhr und sonntags von 12 bis 20 Uhr auf den Kirchplatz in Jöhlingen.

Am 9. Dezember findet der Jugend-Weihnachtsmarkt des FV 04 Wössingen statt. Start ist hier um 14 Uhr.