40 Menschen haben am Sonntagabend in Eggenstein-Leopoldshafen gegen die aus ihrer Sicht vorhandene Spaltung der Gesellschaft demonstriert. Dabei ging es auch um Corona. Einen Demo-Zug durch die Gemeinde hatte das Landratsamt verboten.

Eine Demonstration auf dem Kirchplatz hat am Sonntag in Eggenstein-Leopoldshafen für Aufsehen gesorgt. Wie Ordnungsamtsleiter Philipp Jänicke auf BNN-Anfrage mitteilt, fand die Veranstaltung unter dem Motto „Peace-Love-Music“ statt. Angemeldet waren 40 Teilnehmer.

Nach eigenen Angaben auf seiner Homepage stammt der Veranstalter aus Walzbachtal und will „die Spaltung unserer Gesellschaft überwinden.“

Laut Jänicke standen die Grundrechtseinschränkungen wegen der Corona-Pandemie im Mittelpunkt der Demo. Anwohner berichten auf Facebook von lauter Musik, auch die Polizei war vor Ort.

Teilnehmer nicht von Ausgangssperre betroffen

Einen ursprünglich geplanten Umzug hatte das Landratsamt Karlsruhe nach Aussage von Jänicke verboten. Die Demonstration fand nach 20 Uhr statt, war aber durch Paragraf 8 des Grundgesetzes, das die Versammlungsfreiheit schützt, von der aktuellen Ausgangssperre ausgenommen.

Der Veranstalter richtet in der Region weitere Demos aus, unter anderem am Karlsruher Gutenbergplatz und in Pfinztal-Söllingen.

Auf Facebook stieß die Veranstaltung auf überwiegend negative Resonanz: „Sorry, hab dafür kein Verständnis, als würde das was bringen! Das sind die, die für einen weiteren Lockdown verantwortlich sind“, schreibt ein Nutzer. Von einem „Treffen der Leerdenker“ schreibt ein anderer.