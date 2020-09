Von Alexander Werner

Ein wenig kann Willy Krusig durchatmen. Seit knapp drei Wochen ist sein Budendorf an der B 36 bei Eggenstein geöffnet. „Es wird gut angenommen“, sagt er und hebt besonders hervor, wie freundlich die sehr zufriedene Kundschaft sei.

Budendorf deckt die Betriebskosten

Besonders attraktiv für Kinder macht das Dorf des „reisenden Gastronoms“ die große Kletter- und die Trampolinanlage. Dazu kamen am Freitag ein DJ, am Samstag ein Zauberer und eine Band sowie am Sonntag das Kasperle. Partner von Krusig bieten unterschiedliche kulinarische Spezialitäten an und zusätzlich gibt es ein täglich wechselndes Mittagsgericht.