Heimatvereine werben um jüngere Ehrenamtliche

Mediziner Hermann Völzke erzählt bei Vortrag in Eggenstein von seinen Zigarren aus Eigenanbau

Hermann Völzke ist kein Heimatkundler, baut aber in seinem Garten Tabak zum Eigenbedarf an. Die Tabakernte hat in Eggenstein eine lange Tradition.