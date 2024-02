Beim Jubiläumsfest der Motorradfreunde Leopoldshafen konnte man etliche historische Modelle bewundern. Was Fans damit verbinden? Faszination für Technik und ein Gefühl von Freiheit.

Sammlerstücke in der Rheinhalle

Sonntagmittag – die Rheinhalle in Leopoldshafen ist gut gefüllt. Freunde von Motorrädern kommen hier voll auf ihre Kosten. Wohin man auch schaut, sieht man alte und neue Bikes.

Grund: Die Motorradfreunde Leopoldshafen feierten am Wochenende ihr 40-jähriges Bestehen. Alle fünf Jahre veranstaltet der Verein mit seinen 26 Mitgliedern ein großes Event.

Die Faszination für die motorisierten Zweiräder bringt Thomas Hauf, Vorsitzender des Vereins, wie folgt auf den Punkt. „Das ist die Faszination für Technik und die Freiheit, wenn man mit dem Motorrad unterwegs ist.“

Motorradfreunde aus Leopoldshafen unternimmt Touren in ganz Europa

Er selbst ist wie viele im Verein Sammler und Schrauber. Von Frühjahr bis Herbst machen die Motorradfreunde aus der Hardt-Gemeinde Touren. Es geht unter anderem an die Mosel, ins Elsass oder in die Alpen und auch auf Rennstrecken in ganz Europa.

Wichtig ist dem 59-Jährigen, Teil des kulturellen Lebens der Doppelgemeinde zu sein. Beim Fusions- oder Dorffest ist man gerne mit von der Partie.

Der Schreinermeister ist Initiator des Vereins und somit seit 40 Jahren bei den Motorradfreunden Leopoldshafen am Start. Auch seine Gattin Anni Schill, Schriftführerin, ist so lange dabei.

Gerne erinnern sie sich noch an ihre ersten gemeinsamen Touren in den Anfangsjahren an die Ardèche. Auch sie hat Benzin im Blut, lobt den Sound, das Design und die Power ihrer Maschine.

Wichtig ist ihr auch die Gemeinschaft innerhalb des Clubs, der derzeit kein Vereinsheim hat und sich jeweils zum Stammtisch in verschiedenen Gaststätten der Gemeinde trifft.

Über Sammler finden Kultmodelle ihren Weg in die Rheinhalle

Bei der Festivität in der Rheinhalle ist man stolz auf die verschiedenen historischen Modelle, welche Sammler für die Ausstellung zur Verfügung gestellt haben. Beispielsweise eine Indian Big Twin von 1913. Unter Sammlern ist die US-amerikanische Marke Kult.

Oder: ein Böhmerland Langmodell von 1927, das tatsächlich für drei Personen ausgelegt ist. Natürlich ist viel Fachsimpelei angesagt.

Wenn ich die Maschinen sehe, ist das für mich wie Urlaub im Kopf. Arnt Bokemüller

Besucher der Ausstellung

Arnt Bokemüller, der auf dem Karlsruher Schlossplatz regelmäßig die Oldtimer-Show „Tribut an Carl Benz“ veranstaltet, unterhält sich angeregt mit Wolfgang Reichert vom Fahrzeugmuseum Marxzell. Letzterer hat für das Jubiläum die Böhmerland-Maschine zur Verfügung gestellt.

„Wenn ich die Maschinen sehe, ist das für mich wie Urlaub im Kopf“, sagt Bokemüller und schwärmt von den „Big Bikes“ Ende der 1960er, Anfang der 70er Jahre. Gemeinsam bewundern sie die handwerklichen Fertigkeiten der alten Motorräder von NSU bis BMW.

Beim Peugeot 103 Mofa werden Jugenderinnerungen wach

Auch für hochmoderne Bikes können sie sich begeistern. So beispielsweise für Custom Bikes mit Miniatur-Blinkern. Neben der Ausstellung sind auch ein Tätowierer und ein Barber vor Ort.

Für den Sound sorgt Gitarrist Keith Hawkins, für Säuberung der Krafträder eine Trockeneis-Reinigung. Neben hochtourigen Bikes zaubert ein klassisches orangenes Peugeot 103 Mofa ein Lächeln ins Gesicht. So eines wollte in den 80ern fast jeder Jugendliche haben.