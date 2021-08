BBBank löst Filialen in Leopoldshafen und Neureut auf

Alfred Rein ist wütend. Der 72-Jährige fährt künftig für Überweisungen von Eggenstein nach Knielingen. Ähnlich ergeht es anderen Kunden der BBBank-Filiale in Neureut. Der Grund: Die Filiale schließt. Damit schrumpft das Netz der Badischen Beamtenbank weiter.

Bis November wird die Filiale im Bärenweg 35 aufgelöst. Seit kurzem beraten Mitarbeiter nur noch donnerstags und freitags – so steht es auf der Internetseite unter www.bbbank.de.

Alfred Rein fühlt sich durch die Digitalisierung benachteiligt: „Wenn ich nach Knielingen fahren muss, um eine Überweisung abzugeben, dann bin ich fast den ganzen Tag unterwegs.“

Es kann nicht der Sinn sein, ältere Kunden einfach so abzuhaken. Senioren werden ausgeschlossen. Alfred Rein aus Eggenstein-Leopoldshafen

Der 72-Jährige nutzt dazu einen Elektroroller. Er zieht Überweisungsscheine vor. Mit dem Papier fühlt er sich sicherer. Nur selten überweist er Geld online.

„Es kann nicht der Sinn sein, ältere Kunden einfach so abzuhaken. Senioren werden ausgeschlossen“, sagt Rein. Über einen Wechsel denke er nach 50 Jahren nicht nach. Er sei ja ansonsten zufrieden mit seiner Bank.

Online-Beratung verdrängt Bankfilialen im Raum Karlsruhe

„Viele Kunden gehen für Servicethemen nicht mehr in die Filiale“, sagt Philipp Schultheiß, Bereichsleiter Vorstandsstab der BBBank. Menschen aller Altersklassen nutzen seiner Meinung nach das Internet oder Apps. Über 80 Prozent der Überweisungen erfolgten mittlerweile online.

Im Gegensatz dazu schrumpfe jener Kundenstamm, der persönlich vor Ort beraten wird. Darum wird die Filiale in Neureut mit der Bank in Knielingen, Östliche Rheinbrückenstraße 27, zusammengefasst.

„Bald gibt es überall nur noch Geldautomaten“, beklagt Alfred Rein. Vor einigen Wochen erhielt er einen Brief, in dem die BBBank über die Schließung der Neureuter Filiale informierte.

Er ist seit mehr als 50 Jahren Kunde der Beamtenbank. Außerdem kümmert er sich um die Geldgeschäfte seines Vaters, der dort ebenfalls ein Konto hat.

Im Schreiben hieß es, er solle sich eine andere Filiale aussuchen. Er hatte die freie Wahl. Spontan fiel ihm der Standort in Leopoldshafen am Hermann-von-Helmholtz-Platz ein.

Den wählte er aus – nicht wissend, dass es die Filiale bald nicht mehr geben wird. Erst im Seniorenheim, in dem der Vater untergebracht ist, erfuhr er davon. Laut Internetseite ist die Bank derzeit nur noch dienstags geöffnet.

BBBank Karlsruhe schließt 16 Filialen in zwei Jahren

Die besagte Filiale werde mit der BBBank in der Waldstadt, Neisser Straße 12, zusammengelegt, sagt Schultheiß. Nach den Zusammenlegungen gebe es in Knielingen und der Waldstadt dann Kreditberater sowie Ansprechpartner für vermögende Privatkunden. Zuvor seien die vier Banken zu klein gewesen, um solche Bereiche abzudecken.

In den vergangenen zwei Jahren habe die Bank mit Hauptsitz in Karlsruhe 16 Filialen geschlossen, sagt Lena Amendt, Kommunikationsmanagerin der BBBank.

Man darf aus einzelnen Reaktionen nicht auf die Allgemeinheit schließen. Philipp Schultheiß, Bereichsleiter Vorstandsstab der BBBank

Darunter waren die Zweigstellen am Rondellplatz und in der Karlstraße. In und um Karlsruhe bleiben noch sieben Standorte. Die einzige Filiale im nördlichen Landkreis Karlsruhe steht in Bruchsal.

Ältere Kunden würden vermehrt das Internet benutzen, sagt Schultheiß. „Man darf aus einzelnen Reaktionen nicht auf die Allgemeinheit schließen. Trotzdem nehmen wir jede Reaktion ernst.“

Sparkasse schließt Filialen in Friedrichstal und Spöck

Auch die Sparkasse verkleinert ihr Filialnetz mit Kundenberatung. Die Bank zieht nach eigenen Angaben ihre Mitarbeiter aus den beiden Außenstellen in Friedrichstal und Spöck ab.

Nur Geldautomaten und Terminal bleiben stehen, teilte die Bank mit. Luca Regelin, Referent des Vorstandsvorsitzenden, bezeichnet das als „Umwandlung“. Die Karlsruher Volksbank wolle keine Filialen auflösen, sagt Pressesprecher Thomas Nusche auf Nachfrage.

Eggensteiner schlägt Briefkasten im Seniorenheim vor

Es müsse aber auch Möglichkeiten geben, um Senioren einzubinden. Rein schlägt vor, dass ein Briefkasten im Seniorenheim am Berliner Ring in Eggenstein-Leopoldshafen angebracht wird.

Außerdem hatte er die Idee, dass ein Bankberater regelmäßig für ein paar Stunden ins Seniorenzentrum kommen könnte und die Kunden dort betreut. Beide Vorschläge entstanden an einem Nachmittag im Seniorenheim, als er sich mit Bewohnern austauschte.

Auf BNN-Anfrage sagt Lena Amendt, dass man die Überlegung von Rein aufgreifen wolle. „Ein konkretes Konzept, das das Seniorenheim in Eggenstein-Leopoldshafen betrifft, gibt es jedoch noch nicht.“ Derzeit sammle man Anregungen und Wünsche von Kunden aus der Region.