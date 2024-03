Täter brechen in Einfamilienhaus in Eggenstein-Leopoldshafen ein

Unbekannte Täter haben sich am Samstag in der Zeit zwischen 17 Uhr und 22 Uhr Zutritt zu einem Wohnhaus im Brüsseler Ring in Leopoldshafen verschafft. Wie die Polizei mitteilte, gelangten die Eindringlinge nach derzeitigem Kenntnisstand offenbar über eine aufgehebelte Terrassentür in das Innere des Einfamilienhauses.

Einbrecher durchsuchten mehrere Räume

Die Einbrecher durchsuchten mehrere Räume im Erdgeschoss und im Obergeschoss des Wohnhauses nach Wertgegenständen. Hierbei entnahmen die Unbekannten offenbar Bargeld und weitere Wertgegenstände. Anschließen entkamen sie unerkannt.

Die Höhe des Diebesgutes und des Sachschadens kann momentan nicht beziffert werden.