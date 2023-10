Theatergruppe des Fußballvereins Leopoldshafen probt für ihr neues Stück

Auftritt am 9. Dezember

Die rund ein Dutzend Akteure der Theatergruppe des Fußballvereins Leopoldshafen (FVL) präsentieren am Samstag, 9. Dezember, nach dreijähriger Pause ihr neues Stück „Zickenalarm auf der Schönheitsfarm“ öffentlich und eintrittsfrei in der Leopoldshafener Rheinhalle. Die Aufführung der wird die Crew mit Namen FVLutlicht ist als zweiter Programmteil in die um 19.30 Uhr beginnende Winterfeier des FVL eingebettet.

„Alle freuen sich sehr, endlich wieder auf der Bühne zu stehen“, betont Sprecherin Christina Heger. Sie selbst schauspielert bereits seit 56 Jahren. Sie leitete ein Ensemble in Neureut, bevor sie 2015 maßgeblich die Neugründung einer einst beim FVL eingeschlafenen Theatergruppe verantwortete.

„Ich schaue nach volkstümlichen lustigen Stücke, die zu uns passen, mache eine Auswahl und stimme mich mit Gerhard Frank ab“, berichtet Christina Heger. Frank agiert als federführender Regieleiter, der das Drehbuch mit Unterstützung des Teams in heimische Mundart überträgt.

Die Theatergruppe probt wöchentlich für den großen Auftritt

Die Proben sind mittlerweile voll angelaufen. Dazu trifft sich das Team wöchentlich im alten Adler von Mitspielerin Birgit Schwartz. Zusätzlich gibt es einzelne Szenenproben und ein Probenwochenende.

„Das ursprünglich aus dem Schwäbischen stammende Stück der Autorin Regina Reichert ist vom Charakter, von den Rollen und vom Alter der Personen bestens auf uns zugeschnitten“, erläutert Heger. Das gilt auch im Blick auf den aktuellen Männermangel im Team, da zwei Parts geschlechtlich flexibel besetzbar sind. Auftreten werden somit letztlich sieben Frauen und zwei Männer.

Es geht ziemlich turbulent und lustig zu. Christina Heger

Leiterin der Theatergruppe

Allzu viel möchte Christina Heger vorab nicht verraten. „Es geht ziemlich turbulent und lustig zu. Schauplatz ist eine Schönheitsfarm, in der es brannte. Deshalb finden alle Anwendungen und Behandlungen einschließlich Aufenthaltsbereich und Rezeption in einem einzigen Raum statt“, erklärt sie.

Team kümmert sich selbst um Ausstattung und Bühnenbild

Dabei komme es beispielsweise zu allerlei Verwechslungen und nicht ganz so gut laufenden Anwendungen. Birgit Schwartz spielt die Gattin eines Politikers, die Probleme hat, Fremdwörter richtig auszusprechen und beständig Gummibärchen kaut.

Gerhard Frank mimt einen Arzt und Schönheitschirurgen, der sich als Schnösel aufführt und alle Leute in der dritten Person anredet. Matthias „Toto“ Schmitt poussiert als Magnus mit der Tochter der Salonbesitzerin, der das überhaupt nicht gefällt, weil sie sich für ihre Tochter einen Akademiker vorstellt.

Diese Authentizität ist ein Geheimnis des Erfolgs. Gerhard Frank

Regieleiter

Sein sehr motiviertes und engagiertes Team lobt Frank in höchsten Tönen. „Alle sind Naturtalente. Teils waren sie ungeschliffene Diamanten, die jetzt in vollem Glanz erstrahlen. Sie spielen sich selbst und diese Authentizität ist ein Geheimnis des Erfolgs“, betont er. Zudem üben sie sich auf der Bühne auch im Massieren oder Schminken und kümmern bei der Vorbereitung komplett selbst um Ausstattung, Bühnenbild und Bühnenaufbau.