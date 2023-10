Der Herbst ist auch in den Veranstaltungskalendern der Region so langsam angekommen.

Die Konzert- und Theaterbühnen bieten Programm für jeden Geschmack.

In Pforzheim lockt eine Kulturnacht und in Baden-Baden wird weiter in Zeichen von John Neumeier Ballett getanzt.

Junge Talente spielen bei den Weingartner Musiktagen

Die Weingartner Musiktage Junger Künstler starten in das erste von drei Wochenenden mit insgesamt neun Konzerten: Vom 6. bis zum 22. Oktober werden erstklassige junge Künstlerinnen und Künstler in Weingarten begrüßt. Am Freitag, 6. Oktober, um 20 Uhr spielt der Solo-Trompeter des hr-Sinfonieorchesters, Sebastian Berner, begleitet auf dem Klavier von Amy Reiss und Eriko Takezawa.

Die Band „Donnerbalkan“ bringt Worldpop aus München am Samstag, 7. Oktober, um 20 Uhr nach Weingarten. Am Sonntag, 8. Oktober, um 10.30 Uhr baut das Frank Dupree Trio in einer Matinée Brücken zwischen Jazz und klassischer Musik.

Tickets für die Konzerte gibt es im Musikhaus Schlaile in Karlsruhe, Telefon (07 21) 2 30 00 sowie online unter www.reservix.de. Infos zu den Musiktagen unter www.weingartner-musiktage.de.

Geballte Kreativität in der Pforzheimer Kulturnacht

Eine Nacht mit geballter Kreativität, Innovation und Lebensfreude in der Kultur- und Designstadt Pforzheim lockt am Samstag, 7. Oktober, von 19 bis 24 Uhr mit Schmuckkunst, offenen Ateliers, Tanz, Theater und mehr. An vielen Orten in der Stadt öffnen Kulturinstitutionen und Kreativschaffende bis Mitternacht bei freiem Eintritt ihre Türen.

Mit dabei sind Museen wie das Schmuckmuseum mit der Lichtinstallation „Nord Süd Ost West“, Kurzführungen durch die Sammlung, einem Konzert der Lehrkräfte der Musikschule Pforzheim ab 19 Uhr und Kostproben des Stadttheaters um 21, 22 und 23 Uhr. Das Kupferdächle hat eine Open Stage und das Kulturhaus Osterfeld gewährt Einblick hinter die Kulissen.

Zum kniffligen „Krimidinner“ mit Essen, Mitspielen und Rätseln, lädt die Stadtbibliothek ein. Geöffnet haben zudem das Archäologische, das Bäuerliche und das DDR-Museum mit Sonderprogrammen. Weitere Infos unter www.pforzheim.de.

Großes Jubiläumskonzert zu 150 Jahren Max Reger

Auf Reger! – unter diesem Motto präsentieren die Badische Staatskapelle in Kooperation mit dem Max-Reger-Institut und mehreren hundert Sängerinnen und Sängern ein großes Jubiläumskonzert zu Max Regers 150. Geburtstag.

Von Kammermusik in kleiner und großer Besetzung über Werke für Chor a capella bis zur Romantischen Suite für Orchester zeigen sie einen Querschnitt durch das vielseitige Werk des Komponisten. Als Höhepunkt am Ende steht das selten gespielte Werk „Die Nonnen“ für gemischten Chor und großes Orchester.

Karten für das Konzert am Sonntag, 8. Oktober, um 18 Uhr in der Schwarzwaldhalle Karlsruhe gibt es beim Ticketshop des Badischen Staatstheaters, unter Telefon (07 21) 93 33 33, per E-Mail an kartenservice@staatstheater.karlsruhe.de und online unter staatstheatertickets.karlsruhe.de.

Cassandra Steen und andere gastieren bei Marc Marshall

Nach dem Erfolg im letzten Jahr geht das Konzertformat „Marc Marshall and Friends“ am Freitag, 6. Oktober, um 20 Uhr im Kurhaus Baden-Baden in die nächste Runde. Wieder begrüßt Marc Marshall Stars aus unterschiedlichen Genres, um mit ihnen zu musizieren und zu plaudern.

Die Weltklasse-Cellistin Raphaela Gromes, an ihrer Seite der international gefeierte Pianist Julian Riem, die Sängerin Cassandra Steen und der Schauspieler und Sänger Vladimir Korneev stehen gemeinsam auf einer Bühne. Durch Interpretationen, Improvisationen und unwiederbringliche Performances entstehen Kunst-Unikate, die berühren und lange nachklingen.

Tickets gibt es online unter badenbadenevents.de.

Tanzfestival zu John Neumeier geht in die zweite Runde

Das Tanzfestival „The World of John Neumeier“ bietet auch in ihrer zweiten Woche bis einschließlich Dienstag, 10. Oktober, Ballett vom Feinsten und in großer Vielfalt. John Neumeier hat in seiner Laufbahn dem Ballett neue Ausdrucksbereiche erschlossen, die auch schon in Baden-Baden zu sehen waren und sind.

Auf dem Programm stehen in verschiedenen Baden-Badener Spielstätten „Dornröschen“ des Hamburg-Ballett John Neumeier (Freitag, Samstag, Sonntag und Dienstag), Internationale Choreografien und Kammermusik mit der dänischen Kompagnie Kammerballetten (Samstag und Sonntag), die Abschluss-Aufführung des Social Dance Project (Sonntag, 8. Oktober) und die Aufführung „Absprung III“ der Ballettschule des Hamburg Ballett John Neumeier (Montag, 9. Oktober).

Tickets unter Telefon (0 72 21) 3 01 31 01, weitere Infos unter www.festspielhaus.de.

Musikalische Entdeckungsreise für Kinder im Tollhaus Karlsruhe

Musik für Entdecker ab sechs Jahren spielt das Ensemble Spark am Samstag, 7. Oktober, um 14.30 Uhr im Tollhaus Karlsruhe. Allein die Auswahl der Musikinstrumente reicht von Klavier, Violine, Viola und Violoncello bis zur Melodica und rund 20 verschiedenen Blockflöten in allen möglichen Größen und Holzarten.

Auf ihnen spielt das Quintett Stücke aus ganz verschiedenen Epochen von Bach bis zu den Beatles. Sie präsentieren auf ihren Instrumenten neue Spieltechniken, erzählen viel Wissenswertes über die Musikinstrumente und aus ihrem persönlichen Berufsalltag. Tickets für Einzelpersonen oder Familien gibt es online unter www.reservix.de oder unter Telefon (07 21) 96 40 50.