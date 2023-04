Experte gibt Tipps zum Schutz gegen Zecken: „Ich empfehle die gut verträgliche Standardimpfung“

Meist lassen sich die Tiere mit einer normalen, einfachen, nach innen gewinkelten Pinzette selbst entfernen. Dabei sollte die Zecke möglichst nah an der Eintrittstelle gefasst und gegen den Uhrzeigersinn komplett herausgezogen und anschließend die betroffene Stelle desinfiziert werden. Gelingt dies nicht und bleibt der Stechapparat stecken, sollte ein Arzt aufgesucht werden, der den Rest entfernt. Das Tier sollte auf jeden Fall getötet werden, am besten durch Zerquetschen, denn sonst kann der abgetrennte Teil des Stechapparats wieder nachwachsen und bei Entsorgung etwa in der Toilette könnte man sich den Parasiten an einer unangenehmen Stelle wieder einfangen.