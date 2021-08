Diese Veranstaltungen sind im Karlsruher Norden geplant

Auch im zweiten Jahr hat die Corona-Pandemie das gesellige Leben in den Gemeinden nördlich von Karlsruhe immer noch im Griff. Doch einige Veranstaltungen für den Herbst sind bereits angekündigt.

Viele Vereinsfeste wurden für diesen Sommer abgesagt. Andere Veranstalter planen zaghaft eine Rückkehr für den Herbst. Die BNN zeigen einen Ausschnitt aus den Veranstaltungskalendern der Gemeinden ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Der Musikverein Weingarten lädt am 5. September zum Weinwandertag 2.1 ein. Die Wanderer kaufen beim Verein vorab ein Paket mit Weinfläschchen und Vesper zum Mitnehmen, wandern auf empfohlenen Touren und können an bestimmten Punkten per Smartphone Wissenswertes über den Wein erfahren. Im Gewann Löwental auf dem Kirchberg wird dann das Blasorchester live zu erleben sein.

Die Weingartener Musiktage bereiten sieben Konzerte zwischen 8. und 17. Oktober vor, Genaues steht aber noch nicht fest.

Der Musikverein Harmonie Spöck plant für den 3. Oktober ein Hoffest im Hof der Alten Schule in Spöck.

Der Kinosommer im Graubau in Blankenloch veranstaltet alle paar Tage bei gutem Wetter Open-Air-Kino auf der Wiese. In der Reihe Neue Kunst im Alten Pfarrhaus in Blankenloch wird vom 8. bis 28. Oktober eine Ausstellung mit Bildern von Ralf Koenemann zu sehen sein.

Im Heimatmuseum Eggenstein ist die Sonderausstellung über sechs Jahrhunderte Trinkkultur bis Oktober jeden Sonntag von 11 bis 16 Uhr geöffnet. Am 12. September wirkt der Heimatverein am Tag des offenen Denkmals mit.

Vom 17. bis 19. September veranstaltet der Reiterverein Eggenstein das Spring- und Dressurreiten auf der Eggensteiner Reitanlage. Vom 16. bis 18. Oktober ist Kirwe in Eggenstein geplant und vom 23. bis 25. in Leopoldshafen, jeweils mit dem Musikverein Lyra.

In Linkenheim-Hochstetten startet das Winter-Kulturprogramm am 8. Oktober mit einem Kabarett-Programm von Gunzi Heil.