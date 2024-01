Versteckte Samen, gelähmte Regenwürmer und ein körpereigenes Frostschutzmittel: Einige Tiere in der Region haben erstaunliche Tricks entwickelt, um durch den Winter zu kommen. In der kalten Jahreszeit, wenn sie in der Natur weniger Nahrung finden, ist Kreativität gefragt.

Während manche Arten in den Winterschlaf gehen, bleiben andere auch bei Frost aktiv – darunter sogar ein Schmetterling. Wir stellen die Tiere mit den ungewöhnlichsten Überlebensstrategien vor.

Eichelhäher

Der Rabenvogel verfügt über ein ausgezeichnetes Gedächtnis. Vor dem Winter sammelt er bis zu 10.000 Samen und vergräbt sie im Boden. „Der Eichelhäher ist wie die meisten Rabenvögel sehr intelligent“, sagt Klaus-Helimar Rahn, Vorsitzender der Ortsgruppe Pfinztal des Bundes für Umwelt und Naturschutz (BUND). Seine Verstecke merkt sich der Vogel, indem er sich Bäume in unmittelbarer Nähe einprägt.

Ganz perfekt ist aber auch der klügste Eichelhäher nicht: Nicht alle Samen werden wieder gefunden. Wo sein Gedächtnis ihn im Stich lässt, wachsen später einmal Pflanzen. „So trägt der Eichelhäher zur Ausbreitung heimischer Gehölze bei“, sagt Rahn. Dieselbe Taktik verwendet übrigens auch das Eichhörnchen.

Maulwurf

Der blinde Insektenfresser gilt als Liebhaber von Regenwürmern. Nachdem er sie mit einem gezielten Nackenbiss gelähmt hat, schafft der Maulwurf sie in großen Mengen – bis zu zwei Kilogramm – in seine Vorratskammer. Die Würmer bleiben so am Leben und damit frisch. Fliehen können sie erst, wenn die Lähmung nach einiger Zeit wieder nachlässt.

Der 500 Gramm schwere Maulwurf gönnt sich nur einen Mitternachtsschlaf von einer halben Stunde und buddelt pro Stunde bis zu 18 Meter. Deshalb frisst er täglich bis zu 80 Prozent seines Körpergewichts.

Fuchs

Zugegeben: Im nördlichen Landkreis Karlsruhe lag in den vergangenen Jahren nur selten eine dichte Schneedecke. Wenn aber doch, verlässt sich der Fuchs auf sein hervorragendes Gehör.

Er lauscht am Schnee und findet so heraus, an welchen Stellen sich darunter Mäuse tummeln. Wird er fündig, stürzt sich der clevere Räuber mit einem Satz in den Schnee und schlägt zu.

Schmetterling

Laut Rahn überstehen die meisten Schmetterlingsarten den Winter als Ei, Raupe oder Puppe. Aber es geht auch anders: „Es gibt mehrere Tagfalter-Arten, die als ausgebildeter Falter überleben können“, sagt der Naturschützer.

Dazu zählen etwa das Tagpfauenauge sowie der Kleine und Große Fuchs. „Sie ziehen sich bei kalten Temperaturen in frostfreie Schuppen oder Scheunen zurück“, sagt Rahn.

Weitaus kurioser ist dagegen der Überlebenstrick des Zitronenfalters. „Er ist besonders winterhart, weil er ein körpereigenes Frostschutzmittel hat“, erklärt Rahn. Dank Glycerin, Sorbit und Eiweißen kann er den Gefrierpunkt seiner Körperflüssigkeiten auf bis zu minus 20 Grad senken.

Stockente

Wenn Gewässer zufrieren, stehen Wasservögel mit ihren nackten Füßen oft stundenlang auf dem Eis. Damit sie über ihre ungefiederten Beine keine Körperwärme verlieren, setzen Stockenten ein ausgeklügeltes System zum Wärmeaustausch ein.

Das abwärtslaufende Blut gibt seine Wärme an das in den Körper zurückfließende Blut ab und kühlt die Beine so auf fast null Grad herunter. So verhindert die Ente, dass im Schlaf das Eis unter ihren Füßen schmilzt und sie später – wenn es wieder gefriert – festfriert.

Biene

Bei Wildbienen, Wespen und Hornissen verkriecht sich die Königin über den Winter in Erdhöhlen oder Mauselöchern. Das Volk stirbt. Im Frühjahr bauen die bereits begatteten Jungköniginnen ein neues Volk auf.

Unter den Wildbienen gelten die Hummeln als am kälteresistentesten. Ihre Königinnen verlassen oft bereits im Februar ihr Winterquartier und machen sich auf die Suche nach den ersten Blüten.

Amphibien

Frösche und Molche suchen sich im Herbst ein feuchtes und geschütztes Plätzchen in Gewässernähe. Dort fallen sie in Winterstarre. Ihre Körpertemperatur gleicht sich der Außentemperatur an, alle Körperfunktionen nehmen stark ab. Ihr Herz schlägt nur noch wenige Male in der Minute – und die Tiere machen weniger als einen Atemzug pro Minute.

Ein Problem: „Wenn es zu früh mild wird, beginnt ihre Wanderung“, sagt Rahn. Dann suchen die Frösche, Kröten und Molche ihre Laichgewässer auf. „Wird es dann wieder kalt, könnten sie sterben“, sagt Rahn. Allerdings können Amphibien ein paar Frosttage überleben, indem sie sich zum Beispiel im Gewässerboden eingraben.

Hermelin

Das Hermelin wechselt im Winter seine Kleidung. Während andere Arten nur ein dickeres Fell bekommen, passt sich das kleine Raubtier auch farblich an die kalte Jahreszeit an.

Der Kaninchenjäger trägt im Winter nämlich weiß. Und genau das ist mittlerweile kein Vorteil mehr. Weil nur noch selten Schnee liegt, ist das Hermelin durch den Fellwechsel nicht besser getarnt – sondern schlechter.