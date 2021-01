Bei Bürgerveranstaltungen zur Geothermie kann es am Mikrofon mal lauter werden. Auch digital ist es ein emotionales Thema. Als Wissenschaftler und Experten aus Unternehmen am Dienstagabend in einem Online-Format über Geothermie am Oberrhein sprachen, kommentierte der Vertreter einer Bürgerinitiative: „Für mich leider eine reine Lobby-Veranstaltung der Branche!“ Ein anderer Zuschauer entgegnete, aus Sicht der Bürgerinitiative sei doch jede sachliche Informationsveranstaltung eine Lobbyveranstaltung.

Die Plattform Erneuerbare Energien Baden-Württemberg sieht sich als Verbindung zwischen Politik, Wissenschaft, Unternehmen und Bürgern. Die vom Land geförderten Netzwerker ließen an jenem Abend Experten erklären, warum es gerade am Oberrheingraben gute Chancen für Geothermie gibt.