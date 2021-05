Kritik an Geothermie-Projekten im Karlsruher Norden wird laut

Das sprichwörtliche Fenster, aus dem sich Herbert Pohl lehnte, war weit geöffnet. Da dürfe eigentlich nichts passieren – und das ließe sich sicherstellen, antwortete der Geschäftsführer des Unternehmens Deutsche Erdwärme auf die Frage von Michael Möslang (CDU), „was passiert, wenn tatsächlich was passiert“.

Die Frage bezog sich auf Tiefengeothermie, auf Auswirkungen von damit verbundenen Bohrungen. Für den „unwahrscheinlichen Fall der Fälle“ habe sein Unternehmen eine Versicherung.

Sinngemäß blieb Pohl aber bei seiner Auffassung, dass dort, wo seine Firma in Sachen Geothermie in der Region unterwegs sei, so gut wie nicht passieren könne.