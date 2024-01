Lesung aus der neuen Ortschronik und Ausstellungseröffnung markieren den Auftakt der Jubiläumsveranstaltungen in Walzbachtal.

Ständig kommt es vor, dass Menschen, Ortschaften oder Vereine runde Geburtstage feiern. Oft geht es um zehn Jahre, mal um 50 Jahre, seltener schon um 100 Jahre. Doch Jöhlingen und Wössingen, die Ortsteile Walzbachtals, feiern in diesem Jahr 1.000 Jahre.

Als die beiden Ortschaften in der Geschichte auftauchten, herrschte noch das Hochmittelalter, als Ritter noch Herzogen dienten, die Landwirtschaft das Leben dominierte und heute selbstverständliche Dinge wie Strom, eine globale Wirtschaft oder ein deutscher Staat noch viele Jahrhunderte entfernt waren. Und in dieser Zeit wurden erstmals die Ortschaften „Johanningen“ und „Wesincheim“ urkundlich erwähnt, die heute als Jöhlingen und Wössingen bekannt sind.

Jubiläumsveranstaltungen in Walzbachtal

Die Gemeinde Walzbachtal, zu der sich beide Orte 1971 zusammenschlossen, begann bereits 2015 mit den ersten Vorbereitungen für dieses besondere Jubiläum: Rund 50 Autoren begannen die Geschichte der Ortsteile auf 608 Seiten zu Papier zu bringen und verfassten eine Ortschronik, die nun veröffentlicht wurde.

Geschichtlich reicht diese Chronik nicht nur bis ins Jahr 1024, zur Entstehung der Ortschaften, zurück, sondern noch weiter, bis in die Zeit der Römer, zu den ersten menschlichen Spuren im heutigen Walzbachtal.

Dabei wurden nicht nur die großen Ereignisse der Gemeinde in der Chronik niedergeschrieben, sondern laut Jutta Aberle, der Pressesprecherin Walzbachtals, wollte man auch das alltägliche Leben mit kleinen Anekdoten und kuriosen Ereignissen festhalten.

Neben der Ortschronik gibt es aber auch das ganze Jahr über Veranstaltungen. Den Anfang machen am 21. Januar eine Lesung aus der Ortschronik und die anschließende Eröffnung der Ausstellung „1.000 Jahre Jöhlingen und Wössingen“ im Wössinger Hof in Wössingen.

Entstanden ist die Ausstellung in Kooperation mit dem Heimat- und Kulturverein Walzbachtal. Sie soll einen Überblick über wichtige Personen und Ereignisse der vergangenen 1.000 Jahre vermitteln. Im Sommer ist die Ausstellung dann auch im Ortsteil Jöhlingen zu sehen.

Historische Nachtwächterrundgänge

Für die Mitte des Jubiläumsjahrs ist am 23. Juni ein Familienfest im Speyerer Hof in Jöhlingen geplant, das auch die Wiedereröffnung der Ausstellung markiert. Den Abschluss machen im Oktober die Nachtwächterrundgänge, die in beiden Ortsteilen stattfinden und eine nächtliche, historische Führung durch die Geschichte Walzbachtals bieten.

Außerdem erscheint auf der Homepage der Gemeinde www.walzbachtal.de das ganze Jahr über monatlich ein neuer Teil einer Berichtsserie mit Auszügen aus der Walzbachtaler Geschichte.