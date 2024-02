43 Wagen nehmen beim Umzug ihren Weg durch Neudorf

Nicht nur die Kinder scheinen Spaß beim Aufsammeln der Süßigkeiten zu haben. Und Graben-Neudorfs Bürgermeister Christian Eheim (SPD) hat sichtlich Freude daran, Süßigkeiten regnen zu lassen. Grinsend wirft er sie vom Wagen der Neudorfer Karnevals Gesellschaft (NeuKaGe). Es ist der 43. Rosenmontagsumzug der NeuKaGe. Insgesamt 43 Gruppen und Wagen ziehen durch Neudorf. Ihre Strecke führt sie von der Wendelinusstraße über die Bruchsaler Straße, Mannheimer Straße, Amalienstraße und Gartenstraße. Der Abschluss ist an der Erich-Kästner-Halle.

Unter der Schirmherrschaft des Drachen

In Partylaune sind die Besucher schon vor Beginn. Die Gelbfüßler aus Liedolsheim stechen in ihren gelben Kostümen ins Auge. Sie lachen und sind in guter Stimmung. In der Fastnachtszeit zieht die zehnköpfige Gruppe von Umzug zu Umzug. „Samstags, sonntags und montags ist bei uns Gelbfüßlerzwang“, sagt Bernd Ermel von der Gruppe.

Frank und Ingrid Petratzeka von den Hardt Fantasticos sind dieses Jahr als Drachen verkleidet. Inspiriert hat sie der chinesische Kalender. Demzufolge steht 2024 unter der Schirmherrschaft des Drachen. Er soll Glück bringen.

Als dann die Süßigkeiten fliegen, sind zunächst nicht alle so freundlich wie Bürgermeister Christian Eheim. Die Hexen der Neudorfer Hexenzunft jagen die Besucher erst einmal mit dem Besen, bevor es die Naschereien gibt.

Die Singemer Bäredaifel sehen zwar furchterregend aus, ihren Spaß treiben sie aber nur mit den Erwachsenen: Wer nicht aufpasst, dem kann schon mal passieren, dass er rote Farbe ins Gesicht gemalt bekommt. Den ängstlichen Kindern reichen die Bäredaifel jedoch freundlich die Süßigkeiten.

An den Wegrändern stehen vor allem Familien mit Kindern. Sie schunkeln zur Musik. „Ohne Fasching ist alles doof“ heißt es bei der NeuKaGe. Die amerikanische Flagge hissen die Lilser Rheinschnooge. Bei ihnen lautet das Motto „Top Gun“.

Und auch politisch wird es bei diesem Umzug: „Hühnerbrühe ohne Aufschlag“ gibt es bei den als Köche verkleideten Harmonika-Freunden. Sie kritisieren damit den seit Januar geltenden höheren Steuersatz von 19 statt sieben Prozent in der Gastronomie.