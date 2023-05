Schritt nach vorn

Lange Suche hat ein Ende: Hausarztpraxis zieht gegenüber vom Rathaus in Graben-Neudorf ein

Seitdem Hausarzt Horst Baumann in den Ruhestand gegangen ist, ist die Lage um die medizinische Versorgung in Graben-Neudorf angespannt. Nun will Ärztin Elena Zacharova im Januar 2024 in das Gebäude in der Neuen Mitte in Graben-Neudorf einziehen.