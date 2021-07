Chaotische Zustände beim Vogelschutz- und Zuchtverein Neudorf: Security am Eingang bei der Mitgliederversammlung am vergangenen Samstag, die Presse war unerwünscht, Kritiker der Zustände im Park bekamen keinen Zutritt. Was geht in dem Verein vor?

Die neue Vorsitzende Angela Wellhäuser und ihr Stellvertreter Günter Herzog wollen die Vergangenheit schnell hinter sich lassen, so hat es den Anschein. Sie wolle sich zu den Abläufen am Samstagabend nicht rechtfertigen müssen, so Wellhäuser. „Wir werden es sonst nicht schaffen können, wenn es immer Thema bleibt“, sagt sie.