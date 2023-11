So gehen Eltern mit Ängsten um: Expertin aus Graben-Neudorf gibt Tipps

Ein Mann soll in Graben-Neudorf ein Kind angesprochen haben. Auch aus Forst wird ein ähnlicher Vorfall berichtet. Die Nachricht war für viele Eltern in der Region höchst beunruhigend.

Doch wie geht man als Elternteil mit solchen Nachrichten um? Und wie können sie ihre Kinder optimal auf derartige Situationen vorbereiten? Das verrät Victoria Kalmbacher, Mitarbeiterin der Psychologischen Beratungsstelle des Landratsamts Karlsruhe in Graben-Neudorf.

Menschen, die übertriebene Angst oder Panik empfinden, schätzen Gefahrenpotenziale oft gefährlicher oder risikoreicher ein. In so einer Situation ist es hilfreich, erst einmal einen Realitätscheck vorzunehmen. Wie wahrscheinlich ist eine Kinderentführung überhaupt? Und wie wahrscheinlich ist es, dass genau mein Kind entführt wird? Dafür braucht es gesicherte Quellen. Kindesentführungen sind glücklicherweise sehr selten. Durch das große mediale Interesse bleiben Fälle wie der der versuchten Entführung in Böblingen aber im Gedächtnis und lassen manche Gefahren größer wirken, als sie statistisch gesehen sind.

Ein wichtiger Aspekt ist eine gute Vorbereitung, quasi als Absicherung für einen selbst. Eltern sollten ein angemessenes Gefahrenbewusstsein haben und das an die Kinder weitergeben. Dazu können sie eine Art Handlungs-Check für sich selbst erstellen. Kinder sollten lernen, dass sie niemals von Personen abgeholt werden, wenn es vorher nicht besprochen wurde, dass sie nicht mit Fremden mitgehen dürfen oder gar in ihr Auto steigen. Darüber hinaus müssen sie begreifen, dass nicht alle Erwachsenen Gutes wollen, auch wenn sie nett und zugewandt erscheinen oder mit Süßigkeiten locken.

Victoria Kalmbacher

Zusätzlich sollten Eltern ihren Kindern konkrete Handlungsstrategien und Hilfsangebote geben. Das kann zum Beispiel sein, dass sie nicht allein, sondern nur in Gruppen unterwegs sind. Das kann aber auch sein, dass Eltern und Kinder gemeinsam den Schulweg abgehen und gezielt Orte finden, an denen das Kind im Notfall Hilfe bekommen kann. Auch das Verhalten in einer solchen Situation sollte immer wieder geübt werden, etwa ein klares Nein oder die Ansprache von Hilfspersonen. Vorfälle wie in Graben-Neudorf und Forst können Eltern nutzen, um diese Handlungsanweisungen noch einmal zu wiederholen. Und noch eines ist wichtig: eine vertrauensvolle Eltern-Kind-Beziehung. Denn nur dann schaffen es Kinder, sich nach ängstigenden Situationen den Eltern anzuvertrauen.