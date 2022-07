Bürgermeister Christian Eheim hat sich in einer Pressemitteilung an das Regierungspräsidium Karlsruhe gewandt. Die Behörde müsse dringend den Zustand des Saalbachkanals verbessern, fordert der SPD-Politiker das RP zum Handeln auf.

„Wir beobachten zunehmend, wie Tiere im und am Kanal verenden“, so Eheim. Wie viele tote Tiere gefunden wurden, ist noch nicht bekannt. Laut Eheim untersucht das zuständige Veterinäramt im Landratsamt Karlsruhe aktuell die Todesursache der Tiere.

In den vergangenen Wochen habe sich der Zustand des Saalbachkanals dramatisch verschlechtert, heißt es in der Pressemitteilung weiter. So habe sich ein dichter Algenteppich gebildet, zudem sei der Kanal verschlammt. Die Gemeinde Graben-Neudorf hat in ihrer Mitteilung vier Forderungen an das RP formuliert, so auch das Entfernen von Gerüstaufbauten durch die DB Netze AG und die wöchentliche Beprobung des Wassers.