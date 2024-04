Hofbetreiber aus Eggenstein-Leopoldshafen kritisiert Bürokratie 

Neue Baugebiete, Brücken, Straßen, Energietrassen – für menschliche Eingriffe in den Naturhaushalt oder das Landschaftsbild muss der Verursacher einen Ausgleich herstellen. Und zwar, bevor er mit dem Vorhaben beginnt. Eigens dafür wurde eine eigene Währung eingeführt: die Ökopunkte. Jeder Art von Fläche wird ein Biotoptyp zugeordnet. Das Bundesamt für Naturschutz unterscheidet 863 Biotoptypen, jeweils mit einem speziellen Biotopwert. Die Anzahl der Ökopunkte ergibt sich durch den Vergleich mit der Punktzahl pro Quadratmeter der Fläche vor und nach der Ausgleichsmaßnahme.

Spargelbauer pflegt auch Ausgleichsflächen

Markus Leicht, Betriebsinhaber des Erdbeer- und Spargelhofs in Eggenstein-Leopoldshafen, ist von Ausgleichsmaßnahmen betroffen. Einige seiner Felder wurden zu Ausgleichsflächen. Andere legt er für die Gemeinde an und pflegt sie.

Sind Ausgleichsmaßnahmen und Ökopunkte sinnvoll?

Leicht Ich bin Landwirt. Ich arbeite und lebe täglich mit und in der Natur. Natur- und Artenschutz ist mir wichtig. Grundsätzlich unterstütze ich deshalb auch die Forderung nach Ausgleichsmaßnahmen. Aber es kommt darauf an, wo und wie sie umgesetzt werden.

Für das neue Baugebiet N5 wurde am Hardtwald in Eggenstein eine Ausgleichsfläche angelegt. Was wurde gemacht?

Leicht Rund 3.000 Quadratmeter Ackerland wurden vor zwei Jahren von der Gemeindeverwaltung aus der Bewirtschaftung genommen und mit heimischen Büschen und zwei Bäumen bepflanzt, an den Rändern ein Krautstreifen mit Wildblumen ausgesät. Ein Landschaftsarchitekt hat das Gelände geplant. Es wurden ausschließlich autochthone Pflanzen verwendet, also Büsche aus Pflanzschulen der Umgebung. Leider sind einige Pflanzen vertrocknet. Autochthone Ersatzpflanzen waren nicht lieferbar. Andere durften ohne erneute Genehmigung nicht verwendet werden. Ein ziemlich bürokratischer Aufwand …

Auch im Tiefgestade neben dem Gewerbegebiet Richtung Neureut gibt es Ausgleichsflächen. Wer war der Initiator?

Leicht Eigentümer der Flächen ist der Bund. Es geht um den Ausgleich für den Bau der neuen Rheinbrücke in Knielingen. In eingezäunten Flächen entstehen nun Wald und Flachwasserzonen für Amphibien. Ringsum gibt es Wald, Hecken, Auenlandschaft. Es ging bei der Standortwahl nicht um die Notwendigkeit, die dortigen Flächen verbessern zu müssen. Es wurden Ökopunkte gebraucht. Die Fläche liegt nahe an Karlsruhe, also wurden die Pachtverträge mit den Landwirten vom Bund gekündigt. 20 Hektar fruchtbaren Ackerlands ging verloren.

Wurden Teile Ihrer Anbauflächen schon zu Ausgleichsflächen?

Leicht Ich bewirtschafte Pachtflächen in Bad Schönborn. Die Kieswerke Philipp haben in Langenbrücken eine Abbauerweiterung um 15 Hektar für den Baggersee beantragt. Auf der Fläche des ersten Bauabschnitts wurden von einem Ornithologen Bodenbrüter entdeckt. Als Ausgleich erfolgt auf drei Hektar meiner Pachtflächen extensiver Getreideanbau. Extensiver Anbau bedeutet reduzierte Aussaatmenge, kein Dünger, keine Pflanzenschutzmittel. Die lichteren Getreideflächen sollen somit Lebensraum für bodenbrütende Vögel, Insekten und Ackerwildkräuter werden. Eigentlich eine gute Sache. Nur ernten und zur Mühle bringen kann ich das Getreide aufgrund des geringen Reinheitsgrades wahrscheinlich nicht. Vermutlich muss ich die Fläche am Ende der Saison mulchen.

Gibt es in Eggenstein-Leopoldshafen positive Beispiele für Ausgleichsmaßnahmen?

Leicht Ende 2016 wurden von der Unteren Naturschutzbehörde Maßnahmen zur Entschlammung des Alten Hafens in Leopoldshafen genehmigt. Aus der Niedrigwasserrinne zwischen der Leimersheimer Fähre und dem Alten Hafen sowie vom Kiesrücken im Alten Hafen wurde Schlamm in eine tiefere Gewässersenke umgelagert. Der Alte Hafen ist ein wertvolles Biotop auf unserer Gemarkung. Die Ausgleichsmaßnahme verbesserte deutlich die Wasserqualität. Zudem konnten wir damit fast 600.000 Ökopunkte generieren.

Funktioniert das System aus Ihrer Sicht?