Christbaumsammlung im Karlsruher Umland am 13. Januar

Nach Silvester haben sich viele Menschen an ihrem Christbaum sattgesehen. Doch wohin damit nach den Festtagen? In den meisten Gemeinden heißt die Devise: ab an den Straßenrand.

Lang in den Kalender schauen, brauchen die Menschen in den Gemeinden rund um Karlsruhe in diesem Jahr nicht. Denn durch den Feiertag am ersten Samstag nach Neujahr herrscht Einigkeit bei den Christbaumsammlungen.

Am 13. Januar werden diesmal überall die ausgedienten Weihnachtsbäume eingesammelt. Ein paar kleinere Unterschiede gibt es vor allem bei den Uhrzeiten und dem Ziel der Sammlung.

Dettenheim

Hier sammelt der CVJM ab 10.30 Uhr die Christbäume gegen Spende von zwei Euro. Ein Tannenbaumfeuer wie in den Jahren zuvor ist diesmal aber nicht geplant. Mit dem Erlös soll die Anstellung der CVJM-Sekretärin Salome Zeitler unterstützt werden.

Graben-Neudorf

Auch in Graben-Neudorf zeichnet der CVJM für die Tannenbaumsammlung verantwortlich. Ab 9 Uhr geht es los, die Helferinnen und Helfer freuen sich über eine kleine Spende. Im Gegensatz zu Dettenheim wird in Graben-Neudorf zumindest ein kleiner Teil der eingesammelten Bäume verbrannt. Ab 17 Uhr gibt es auf dem CVJM-Platz ein Freudenfeuer.

Linkenheim-Hochstetten

In Linkenheim-Hochstetten ist ebenfalls der CVJM für die Sammlung verantwortlich. Helferinnen und Helfer treffen sich um 9 Uhr am alten Festplatz beim Reitäckerweg. Für Kinder gibt es eine Altersgrenze ab zehn Jahren, Ausnahmen werden gemacht, wenn ein Elternteil als Aufsichtsperson dabei ist. Für eine bessere Planung bitten die Verantwortlichen um eine Anmeldung, die geht auch online über CVJM-Webseite. Ab 14 Uhr wird es dann ein Christbaum-Feuer auf dem Platz des CVJM Linkenheim geben.

Eggenstein-Leopoldshafen

Wer in Eggenstein-Leopoldshafen seinen Christbaum loswerden will, kann auf die Hilfe der Jugendfeuerwehr Eggenstein zählen. Ab 9 Uhr sammelt die Jugendgruppe deutlich sichtbar vor dem Haus abgelegte Bäume ein und freut sich über eine Spende. Anwohnerinnen und Anwohner werden gebeten, kein Geld in die Bäume zu hängen – es könnte sonst von Dritten gestohlen werden.

Stutensee

In Stutensee liegt die Christbaum-Sammlung je nach Stadtteil in den Händen einer anderen Organisation.

In Spöck, Blankenloch und Büchig übernimmt der CVJM die Aufgabe. Ab 9 Uhr sammeln die Helferinnen und Helfer dort jeweils die Bäume ein und bitten um eine Spende von zwei Euro. Diese sollte am besten persönlich übergeben werden. Wer in einem Mehrfamilienhaus wohnt, kann einfach einen Zettel mit seinem Namen im Baum hinterlassen.

In Friedrichstal geht die Gemeindejugend der evangelischen Kirchengemeinde durch die Straßen, in Staffort die Glühwürmer der evangelischen Kirchengemeinde Staffort-Büchenau.

Weingarten

Auch in Weingarten sammeln die Helferinnen und Helfer des CVJM die Christbäume ein. Los geht es hier um 9 Uhr.

Pfinztal

Jeweils die Jugendfeuerwehr sammelt in Söllingen und Wöschbach die Christbäume ein. In Söllingen wird von 8 bis 15 Uhr gesammelt, in Wöschbach von 9 bis 13 Uhr. In Kleinsteinbach und Berghausen nimmt der CVJM ausgediente Christbäume mit. Los geht es da ab 10 Uhr.

Walzbachtal

In Walzbachtal ist traditionell die Jugendfeuerwehr für die Christbaum-Sammlung verantwortlich. Mitgenommen werden Bäume, die um 9 Uhr gut sichtbar an der Straße stehen. Auch hier freuen sich die jungen Helferinnen und Helfer über eine Spende.